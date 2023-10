Le tueur accusé de London, en Ontario, détaille l’attaque d’une famille musulmane et les conséquences pour le jury

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Nathaniel Veltman, qui est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et de terrorisme associé, a déclaré au jury lors de son procès à la Cour supérieure qu’il avait des remords pour son attaque contre la famille Afzaal il y a deux ans.

« Je sais que c’était horrible », a déclaré le jeune homme de 22 ans lors de son troisième jour de témoignage pour sa propre défense au tribunal de Windsor, en Ontario. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et son avocat de la défense a déclaré qu’il contestait que l’intention de son client était de tuer la famille.

Les remords ont commencé le lendemain de l’attaque au camion qui a tué trois générations – quatre membres – de la famille Afzaal et blessé le plus jeune membre de la famille, un garçon de neuf ans.

« Au fil des heures, ce sentiment dépersonnalisé de ne pas être tout à fait là commençait à disparaître et la réalité s’installait. J’étais de plus en plus renfermé et sous le choc parce que je n’arrivais pas à comprendre ce que j’avais fait. » il a dit.

À chaque heure qui passait, l’accusé disait qu’il était tourmenté par ses actes. « C’était de la torture. Je n’étais plus la personne que j’étais. J’ai dû accepter cette nouvelle identité et cette nouvelle réalité et chaque heure qui passait, l’agonie mentale devenait de plus en plus forte et je me suis arrêté au bout d’un moment. »

Cinq membres de la famille Afzaal, originaires du Pakistan, se promenaient en fin de soirée par une chaude soirée de printemps le 6 juin 2021, dans la banlieue de London, en Ontario, lorsqu’ils ont été heurtés par un camion noir conduit par l’accusé, un détail sur lequel la défense et l’accusation s’accordent. La famille a pris l’habitude de marcher la nuit pendant la pandémie de COVID-19.

Yumnah Afzaal, 15 ans, une élève de 9e année qui aimait l’art, avait de nombreux amis et avait peint une fresque murale dans son école primaire, a été tuée. Ses parents ont également été tués, Madiha Salman, 44 ans, une étudiante diplômée de l’Université Western décrite comme généreuse et aimante et qui aimait l’ingénierie et la recherche, et Salman Afzaal, 46 ans, physiothérapeute qui travaillait avec des personnes âgées dans des maisons de retraite du sud-ouest de l’Ontario.

Talat Afzaal, 74 ans, la mère de Salman, a également été tuée. Elle vivait avec la famille et vivait également avec un autre fils dans la région du Grand Toronto. Elle était artiste et enseignante.

L’accusé a déclaré à la police dans les heures qui ont suivi l’attaque qu’il avait pris pour cible la famille parce qu’elle était musulmane, ce qu’il pouvait constater grâce aux vêtements qu’elle portait.

L’accusé dit avoir cédé à une « envie »

Plus tôt cette semaine, il a témoigné qu’il avait déjà eu deux envies de tuer des musulmans, une fois plus tôt le 6 juin et également la veille, à Toronto, auxquelles il avait réussi à résister.

Les procureurs affirment qu’il était motivé par l’idéologie d’extrême droite, qu’il consommait plus de 12 heures par jour, notamment en filmant en masse des vidéos et des manifestes de personnes reconnues coupables de crimes anti-musulmans.

Le 5 juin 2021, il a consommé trois grammes de champignons psychédéliques et a témoigné qu’il avait ressenti le besoin de tuer après que leurs effets se soient dissipés le lendemain.

L’accusé a déclaré jeudi au jury qu’il avait vu la famille marcher le long de Hyde Park Road et qu’il avait ralenti parce qu’il ressentait une envie similaire aux deux précédents. « Dans mon esprit, les choses ne semblaient pas comme d’habitude. J’avais l’impression de faire une sorte de rêve. Cette obsession pour le contenu sur Internet durait depuis si longtemps que j’avais l’impression que si je cédais à l’envie, ça disparaîtrait », a-t-il déclaré.

Alors qu’il faisait demi-tour et se dirigeait vers la famille, il a essayé de combattre cette envie, mais « elle est devenue trop forte, mais plus forte qu’avant », a-t-il déclaré. « J’ai essayé de me dire : ‘Je suis chrétien. Je ne peux pas concilier cela avec le christianisme. J’ai vu un jeune et j’ai pensé : je ne peux pas justifier de le mettre en danger, mais en une fraction de seconde, horriblement, j’ai pensé : , ‘Dommage collatéral.' »

Alors qu’il accélérait vers la famille, il a regardé directement Salman Afzaal, a-t-il déclaré. « Je sais qu’une fraction de seconde avant que cela n’arrive, j’ai essayé de changer d’avis, de changer de direction, mais c’était trop tard. »

Il a quitté les lieux en courant, ne voulant pas voir ce qu’il avait fait, a-t-il déclaré.

Essayer de justifier les actions

Lors de son arrestation, il a envisagé de se précipiter vers la police pour que les policiers lui tirent dessus, mais il a décidé de ne pas le faire, a-t-il déclaré.

Plus tard, après avoir été incarcéré au quartier général de la police de Londres, il a arpenté sa cellule avant un entretien avec un détective, essayant de « justifier mes actes et d’apaiser ma conscience », a-t-il déclaré.

« J’étais déterminé à trouver des raisons pour que cela soit moralement justifiable… J’étais très agité. Quand il m’a parlé de quatre chefs d’accusation de meurtre, j’ai pensé : « Oh mon Dieu, le gamin est probablement mort, alors maintenant je dois justifier le meurtre ». la mort de quatre personnes et aussi la mort d’un enfant.' »

Il a décidé de « cracher » ses pensées sur les musulmans et d’essayer de sauver les filles blanches de prétendues attaques. « J’étais désespéré de dire tout ce que je pouvais pour que cela soit moralement justifiable. »

Il a dit qu’il ne mentait pas au détective en essayant de justifier ses actes. « Ma conscience me tourmentait tellement que j’ai dû la justifier, pour que ce ne soit pas une atrocité insensée. »

Les témoignages au procès devraient se poursuivre cet après-midi.