Le tueur, 22 ans, a utilisé SAMURAI SWORD et une arme à feu pour assassiner toute la famille, y compris trois frères et sœurs, après avoir été invité à dîner

Des détails GRUESOME sont apparus après qu’un homme a tué sa famille, y compris son père, sa belle-mère et ses trois frères et sœurs, à l’aide d’une arme à feu et d’une épée japonaise.

Le jeune homme de 22 ans a été abattu par la police française dans le village de Douvres, au pied des Alpes, après avoir tué cinq membres de sa famille qu’il retenait en otage depuis mardi soir.

AFP

Le procureur de la République a confirmé que le jeune homme de 22 ans avait tué cinq membres de sa famille[/caption]

AFP

Le massacre a été un choc pour le petit village de Douvres dans l’Ain[/caption]

Il a maintenant été révélé que le meurtrier de masse a utilisé un katana, une longue épée japonaise, ainsi qu’un fusil à canon long pour tuer son père, sa belle-mère, sa sœur de 17 ans, sa belle-sœur de 15 ans et sa belle-soeur. -frère, cinq ans, après avoir été invité à dîner.

Selon les premières conclusions de l’enquête, le tueur aurait souffert de problèmes psychiatriques.

Des flics armés ont été alertés d’une potentielle prise d’otages mardi vers 23h30 et ont tenté de négocier avec le ravisseur jusqu’à l’arrivée de l’équipe du GIGN peu avant 7h hier.

Qualifié par le procureur de la République de “déterminé”, le tueur aurait téléphoné mardi soir à la police locale pour annoncer qu’il avait tué sa famille avec le katana, indique Le Parisien.

Il aurait également envoyé des photos et des vidéos des victimes à sa mère, a également indiqué le journal.

Il portait un gilet pare-balles et des vêtements de protection sur ses membres lorsqu’il a été abattu par l’unité tactique de la police d’élite française – connue sous le nom de GIGN – selon des rapports locaux.

Plus de 100 officiers ont été envoyés sur les lieux dans le département de l’Air, selon des informations.

Une longue négociation a eu lieu avant que l’assaut contre le “fou” ne soit ordonné à midi.

Le procureur de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode, a déclaré : “Pendant plusieurs heures dans la nuit et la matinée du 20 juillet, les gendarmes ont tenté d’entrer en contact avec le fou qui a refusé de répondre aux appels téléphoniques des gendarmes ainsi qu’aux contacts directs. tenté par les négociateurs.

“Malgré plusieurs tentatives pour amener l’individu à déposer les armes et malgré un pistolet à impulsion électrique, le fou a pointé ses armes et s’est avancé vers les gendarmes, qui ont alors fait usage de leurs armes à quatre reprises, causant de graves blessures.”





Le GIGN a pris la décision de tirer sur l’homme après avoir été “confronté à la possible dangerosité du personnage”, a indiqué une source à l’AFP.

Les secouristes ont tenté de ranimer le tueur, mais le jeune homme est décédé une vingtaine de minutes plus tard, a indiqué le magistrat.

Christian Limousin, le maire de Douvres, a confirmé l’agresseur présumé issu du précédent mariage du père.

La famille avait déménagé à Douvres en juillet de l’année dernière, mais le jeune homme de 22 ans ne vivait pas dans la maison au moment de l’incident, a déclaré Limousin.

Le père dirigeait une entreprise de construction locale, selon Le Progres. La belle-mère était chargée de mission dans un service de prévention des fraudes à la CPAM, à la caisse départementale de l’Ain.

L’agresseur travaillait pour un établissement de restauration rapide dans une ville voisine.

Une enquête sur les meurtres est en cours.

Une deuxième enquête portera sur l’utilisation d’armes par le GIGN.

AFP

Le GIGN a pris la décision d’abattre Mathieu Darbon en raison de sa “possible dangerosité”[/caption]