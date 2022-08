Le TUC dévoile un plan pour un salaire minimum de 15 £ alors que la crise du coût de la vie fait rage

Les syndicats ont publié une feuille de route pour augmenter le salaire minimum à 15 £ de l’heure et ont averti que “l’économie à hauts salaires” promise par le gouvernement a besoin de plus qu’un “vœu pieux”.

La proposition du Congrès des syndicats (TUC) indique qu’un salaire minimum de 15 £ est nécessaire “dès que possible”, avec une escalade de la crise du coût de la vie après des années de stagnation des salaires.

“Des millions de travailleurs mal payés vivent d’un salaire à l’autre, luttant pour s’en sortir – et ils sont maintenant poussés au bord du gouffre par des factures exorbitantes et des prix qui montent en flèche”, a déclaré la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady.

“Les ministres ont promis à maintes reprises une économie à salaires élevés, mais ils ont besoin d’un véritable plan pour y parvenir – pas seulement d’un slogan politique commode.”

Le salaire horaire plancher pour les adultes de plus de 23 ans se situe actuellement à 9,50 £, avec des taux inférieurs pour les jeunes travailleurs et les apprentis.

Le plan actuel du gouvernement est d’augmenter le salaire minimum aux deux tiers du salaire moyen d’ici 2024, un mandat qu’il a donné au comité qui décide dans quelle mesure il doit être augmenté.

Cette approche devrait laisser le taux à 10,50 £ l’année prochaine, si les conditions économiques le permettent. Les ministres veulent également augmenter le taux pour les travailleurs de plus de 21 ans.

Selon l’approche décrite par le TUC, le mandat de la Low Pay Commission serait modifié pour cibler 75 % du salaire horaire médian, tandis que d’autres politiques seraient déployées pour stimuler les augmentations salariales générales dans l’ensemble de l’économie.

Les syndicats affirment que ce dernier pourrait être atteint en introduisant des négociations salariales sectorielles, ou «accords de rémunération équitable», qui verraient les employeurs et les syndicats négocier des salaires minimums dans toutes les industries. L’approche est courante dans les pays voisins comme l’Allemagne, la France, la Belgique et la Suède.

“Entre 1997 et 2010, les salaires nominaux ont augmenté en moyenne de 3,8 pour cent par an. À tout le moins, nous devons revoir ce niveau de croissance”, indique la feuille de route.

“C’est prudent après plus d’une décennie de stagnation. Des niveaux plus élevés de croissance soutenue des salaires sont nécessaires pour récupérer le terrain perdu et aider les travailleurs à faire face à la flambée du coût de la vie maintenant.

“Mais même ce niveau de croissance des salaires fournirait un salaire médian de 20 £ d’ici la fin de la décennie. En combinaison avec une morsure de 75%, cela établirait un salaire minimum de 15 £. Une croissance des salaires plus élevée devrait fournir un salaire minimum de 15 £. plus tôt, et le TUC pense que nous devrions atteindre 15 £ dès que possible.”

Dans l’ensemble de l’économie, les salaires réels sont toujours inférieurs au niveau du krach de 2008, après avoir brièvement dépassé ce niveau juste avant que la pandémie de Covid-19 ne les fasse retomber.

Le taux du salaire minimum pour les adultes a toutefois dépassé les salaires en général – augmentant de 42 % entre avril 2016 et juillet 2022, tandis que l’inflation a augmenté de 22 % au cours de la même période.

Des augmentations importantes du plancher salarial seront probablement nécessaires pour maintenir ces progrès, cependant, l’inflation annuelle devant basculer à deux chiffres dans l’ensemble de l’économie.

Un salaire minimum de 15 £ a été soutenu par les membres travaillistes lors de la conférence du parti l’année dernière, bien que la direction ait jusqu’à présent refusé de faire campagne pour cela et promis seulement 10 £, soit moins que le taux cible effectif du gouvernement pour l’année prochaine.

Boris Johnson a profité de son discours de conférence conservateur l’année dernière pour promettre une «économie à hauts salaires, à hautes compétences et à haute productivité».

Répondant au plan du TUC, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Notre plan pour l’emploi aide les gens à trouver du travail et leur donne les compétences dont ils ont besoin pour progresser – la meilleure approche pour gérer le coût de la vie à long terme.

« Nous sommes déterminés à rendre le travail rémunérateur, et l’augmentation de cette année est la plus importante augmentation du salaire vital national jamais enregistrée, aidant des millions de familles à travers le pays.

“Nous connaissons les pressions auxquelles les gens sont confrontés avec la hausse des coûts, c’est pourquoi nous avons continuellement pris des mesures pour aider les ménages en introduisant progressivement une aide de 37 milliards de livres sterling.”