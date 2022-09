Le TUC avertit Liz Truss “de ne pas toucher aux droits de nos travailleurs durement acquis”

Le chef du TUC a averti le nouveau Premier ministre Liz Truss de ne pas toucher aux «droits durement acquis des travailleurs» et a déclaré que les Britanniques voulaient plus de pouvoir sur le lieu de travail pour défendre leur niveau de vie.

La secrétaire générale Frances O’Grady a promis de “jeter l’évier de la cuisine” à la protection des droits du travail et a exhorté Mme Truss à ne pas devenir le “Premier ministre P&O” – une référence au licenciement de 800 travailleurs sans préavis.

L’intervention intervient alors que les syndicats se préparent à de nouveaux affrontements avec le gouvernement conservateur après des informations selon lesquelles Mme Truss prévoit de revoir les protections des travailleurs de l’UE dans le but de relancer l’économie chancelante.

Au cours de la course à la direction, Mme Truss a également tweeté qu’elle réprimerait les grèves et a juré de “ne pas laisser notre pays être rançonné par des syndicalistes militants”.

Dans une interview avant le congrès du TUC de la semaine prochaine, Mme O’Grady a rétorqué qu’on “ne peut pas faire croître l’économie en réduisant les droits des travailleurs”.

“Et il est révélateur qu’aucun chef d’entreprise sérieux ne réclame d’emprunter cette voie”, a-t-elle déclaré.

« Soyons clairs. Si ce gouvernement déchire les droits des travailleurs, il donnera le feu vert aux employeurs voyous de type P&O pour qu’ils lésinent sur les salaires et réduisent les conditions de travail dans tous les coins du pays.

“L’introduction de la loi sur les syndicats, la réduction des droits de licenciement abusif et la réduction des impôts sur les sociétés nous ont laissé la plus longue compression salariale depuis 200 ans et des prévisions d’une récession qui devrait durer toute l’année prochaine.”

Soulignant les recherches entreprises par le TUC, Mme O’Grady a déclaré que le travail précaire coûte à l’économie 10 milliards de livres sterling par an en recettes fiscales perdues et en augmentation des paiements de sécurité sociale.

Liz Truss réplique aux affirmations selon lesquelles ses plans économiques sont une “note de suicide électorale”

Une enquête menée par le TUC auprès de 3 000 adultes a montré que 79 pour cent soutiennent la protection et le renforcement des droits des travailleurs.

Et 74 % sont favorables à la fin du “licenciement et réembauche” – la pratique selon laquelle les employeurs menacent de licencier les travailleurs à moins qu’ils n’acceptent de nouveaux contrats avec des termes et conditions moins bons.

Le sondage a également révélé que 76% souhaitaient que les droits des travailleurs dans l’économie des concerts soient renforcés et que 68% pensaient que les contrats zéro heure devraient être interdits.

Le TUC affirme que le sondage montre que le renforcement des droits des travailleurs est un « gagnant du vote », tandis que la suppression des lois du travail est un « perdant du vote ».

Mme O’Grady a déclaré : « Tout le monde mérite d’être traité avec respect et dignité au travail.

«Mais le scandale P&O nous a rappelé que trop de travailleurs dans ce pays sont traités comme de la main-d’œuvre jetable par leurs employeurs. « Le poids de l’opinion publique est clair. Les Britanniques veulent des droits des travailleurs plus forts.

« Ils veulent plus de pouvoir sur le lieu de travail pour défendre leur niveau de vie. « Et ils veulent mettre fin au fléau de l’insécurité en interdisant les pratiques d’exploitation comme les contrats zéro heure.

« Près de six mois après le scandale P&O, il est temps que les ministres conservateurs adoptent une législation du travail adaptée au 21St siècle. Mais au lieu de cela, ils semblent déterminés à nous faire reculer en matière de droits au travail.

Le congrès du TUC se tiendra cette année au Brighton Center du dimanche 11 septembre au mercredi 14 septembre.

Ce sera le dernier avant que Mme O’Grady ne quitte ses fonctions de secrétaire général du TUC au cours de la nouvelle année, pour être remplacée par l’actuel député Paul Nowak.