Même Billie Eilishle nouvel album de sa première semaine n’a pas pu détrôner Taylor Swiftc’est Département des poètes torturés du Billboard 200.

Le 11e album studio de Swift est entré dans sa cinquième semaine consécutive en tant que numéro 1 du palmarès des albums Billboard 200, le premier album à y parvenir depuis. Morgane Wallenc’est Une chose à la foisqui a mené pendant les 12 premières semaines de 2023. Par Panneau d’affichage, TTP a remporté la « cinquième semaine la plus importante pour un album depuis Adèlec’est 25 en 2016. »

Bien qu’Eilish, 22 ans, n’ait pas pris la première place, elle se situe confortablement en dessous de Swift au n°2 avec son nouvel album studio. Frappe-moi fort et doucementsorti le 17 mai. Il s’agit du troisième album d’Eilish à atteindre les deux premiers du Billboard 200, les deux précédents étant Plus heureux que jamais en 2021 et Quand nous nous endormons en 2019.

Au cours du week-end, Swift a battu tous les records Tournée des époques au Portugal pour deux spectacles les vendredi 24 et samedi 25 mai. Après une courte pause, elle se produira ensuite en Espagne les mercredi 29 et jeudi 30 mai.

Quant à Eilish, le classement Billboard 200 intervient après que la chanteuse ait fait face à des réactions négatives importantes de la part des Swifties à la suite d’une interview avec Panneau d’affichage en mars. Dans l’interview, elle a critiqué les artistes qui non seulement donnent des « concerts de trois heures », mais publient également plusieurs versions de leurs albums dans différents emballages pour que les fans puissent les acheter.

« Certains des plus grands artistes du monde [are] créer f-king 40 emballages de vinyle différents qui ont une chose unique et différente juste pour vous inciter à continuer à acheter plus », a déclaré Eilish à Billboard. « C’est tellement de gaspillage, et c’est irritant pour moi que nous soyons encore à un point où vous vous souciez autant de vos chiffres et de gagner de l’argent – et ce sont tous vos artistes préférés qui font ça. »

Alors qu’Eilish plaidait pour la durabilité dans l’industrie musicale, les fans de Swift ont cependant pris cela comme une fouille à peine voilée contre la pop star de 34 ans. « D’accord, ce serait tellement génial si les gens arrêtaient de me mettre des mots dans la bouche et lisaient réellement ce que j’ai dit dans cet article sur le panneau d’affichage », a écrit Eilish dans une déclaration via Instagram Stories. « Je ne visais personne, ce sont des problèmes systémiques à l’échelle de l’industrie. »

Elle a ajouté : « Quand il s’agit de variantes, tant d’artistes les publient, y compris moi, qui ! l’indiquer clairement dans l’article. La crise climatique arrive maintenant et il s’agit pour nous tous de faire partie du problème et d’essayer de faire mieux. »

Dans une perspective de durabilité déclaration sur son site Internetl’équipe d’Eilish a expliqué que les huit variantes de vinyle de Frappe-moi fort et doucement utiliser des matériaux recyclés. « Pour son prochain album, Billie Eilish publiera une limite de 8 variantes de vinyle via son site Web ainsi que chez tous les principaux détaillants, dont Target, Amazon et Walmart ; chacun le même jour, contenant la même liste de titres dans tous les domaines et tous produits avec les pratiques les plus durables disponibles », indique le communiqué. « La variante noire standard est composée à 100 % de vinyle noir recyclé. Les 7 vinyles colorés restants seront fabriqués à partir d’ECO-MIX ou de BioVinyl.