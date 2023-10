Le TSX chute à son plus bas niveau depuis plus d’un an alors que le marché obligataire présente un signe avant-coureur de récession

Le principal indice boursier de la Bourse de Toronto a renoncé à tous ses gains pour 2023, alors que les investisseurs se dirigent vers la sortie alors que la prise de conscience que les taux d’intérêt élevés vont persister s’installe.

L’indice composé S&P/TSX a perdu plus de 264 points, ou 1,9 pour cent, lundi, la dernière d’une récente série de pertes dans une séquence qui a vu l’indice de référence perdre plus de 7 pour cent depuis la mi-septembre, et essuyant dans la foulée, tous ses gains depuis le début de l’année.

À l’ouverture des marchés mardi, le TSX était encore en baisse de 170 points en début de séance, presque tous les secteurs – de l’énergie aux banques en passant par les télécommunications, les services publics, la technologie et les soins de santé – étaient en baisse.

L’indice boursier canadien de référence est l’un des nombreux indices boursiers à travers le monde touchés par une vague de ventes provoquée par la perspective d’une économie mondiale montrant des signes de ralentissement.

Les prix du pétrole, qui sont passés de 79 $ US le baril fin août à 93 $ la semaine dernière, ont perdu du terrain pendant quatre jours consécutifs, le prix du West Texas Intermediate étant inférieur à 89 $ mardi. La baisse des prix de l’énergie implique que les investisseurs pensent que la demande sera moindre dans un contexte de ralentissement économique.

Les banques centrales du monde entier ont augmenté les taux d’intérêt de manière agressive pour tenter de réduire l’inflation élevée. Même si la stratégie a pour l’essentiel permis de ramener l’inflation vers l’objectif de 2 %, on a de plus en plus le sentiment que les banques centrales se contentent de maintenir les taux d’intérêt là où ils sont beaucoup plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant.

Les consommateurs ont ressenti les effets des taux d’intérêt élevés, principalement sur le marché hypothécaire, où les prêts à taux variable ont grimpé en flèche. Mais les entreprises l’ont également ressenti, car leurs coûts d’emprunt ont augmenté à un moment où les consommateurs montrent qu’il y a une limite au nombre d’augmentations de prix qu’ils sont prêts à payer pour les biens et services.

C’est une recette pour que les observateurs du marché commencent à prononcer le redoutable mot R qui tend à pousser les investisseurs à se diriger vers la sortie.

« Nous avons reçu vendredi dernier des données sur le PIB qui confortent le fait que nous entrons en récession », a déclaré Jules.

Boudreau, économiste principal chez Placements Mackenzie. « Je pense que c’est assez clair au Canada », a-t-il déclaré.

L’économie canadienne s’est contractée au deuxième trimestre, et les données du mois prochain pourraient montrer qu’elle a fait de même au troisième trimestre, ce qui répondrait à la définition technique d’une récession.

Les obligations mettent en garde contre une récession

Les marchés boursiers ne sont pas non plus les seuls à émettre le signal d’alarme rouge d’une récession.

Les obligations se sont vendues alors que les investisseurs transfèrent leur argent des anciennes, peu rémunératrices, vers les nouvelles, avec des coupons plus élevés. Cette liquidation a poussé les rendements de la dette publique à leur plus haut niveau depuis des années.

Le rendement des obligations du gouvernement canadien à cinq ans a bondi de 20 points de base pour atteindre 4,42 pour cent. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2007. Cela implique que les investisseurs pensent que les taux d’intérêt élevés vont perdurer pendant un certain temps.

Dans des circonstances normales, les rendements de la dette à long terme devraient être supérieurs à ceux de la dette à court terme, car les investisseurs exigent un rendement plus élevé en échange de la conservation de leur argent plus longtemps.

Mais c’est le contraire qui se produit actuellement, car le rendement d’une obligation à deux ans est supérieur à celui que vous obtiendriez pour une obligation à cinq, dix ans et même une obligation à 30 ans. Il s’agit d’un phénomène connu sous le nom de courbe de rendement inversée, et il a un historique étrange en matière de prévision précise des récessions.

« Les obligations sont soumises à beaucoup de pression avec l’arrivée de transactions à des valeurs plus élevées et plus longues », a déclaré Boudreau. « Les marchés boursiers sont en baisse en raison de la hausse des rendements obligataires. »