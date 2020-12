Des chercheurs ont récemment découvert des preuves selon lesquelles un tsunami massif qui a frappé la côte nord d’Israël il y a près de 10 000 ans aurait pu anéantir toute trace de villages préhistoriques le long de la côte méditerranéenne. Il a voyagé à l’intérieur des terres sur des kilomètres au début du néolithique.

L’étude a également révélé que la vague massive était estimée à environ 50 à 130 pieds de haut (15 à 40 mètres) et probablement causée par un tremblement de terre majeur dans la région. Cela pourrait également expliquer pourquoi ce segment de la côte n’a aucune preuve d’habitation qui a dérouté les archéologues pendant si longtemps.

Selon un étude publié mercredi dans la revue PLOS One, les chercheurs ont également détecté des preuves d’autres tsunamis anciens dans la région.

Les résultats de l’étude suggèrent que de tels événements peuvent être fréquents et catastrophiques même dans une mer relativement petite mais fermée comme la Méditerranée.

Les découvertes de tsunami qui ont été découvertes semblent être beaucoup plus importantes que d’autres dans la région au cours des 6 000 dernières années. La vague aurait frappé la région de Tel Dor il y a entre 9 910 et 9 290 ans, ce qui en fait le premier tsunami connu en Méditerranée.

L’étude a également révélé que la plupart des tsunamis enregistrés n’avaient pas parcouru plus de quelques centaines de mètres, mais que cette vague aurait pénétré entre 1,5 et 3,5 kilomètres à l’intérieur des terres. On pense cependant que la cause du tsunami est un tremblement de terre le long du système de failles de la mer Morte.

L’équipe de recherche a également trouvé des sédiments marins, y compris des coquillages et du sable dans une zone qui était loin à l’intérieur des terres au moment de l’événement qui est maintenant évalué comme étant survenu. Ils pensent maintenant que cette couche n’aurait pu être emportée ici que par un tsunami.

L’équipe composée d’une équipe d’archéologues et de géologues de l’Université de Californie à San Diego et de l’Université de Haïfa a découvert des preuves d’un cataclysme préhistorique à Tel Dor, une ancienne colonie balnéaire, située au sud de Haïfa.

Gilad Shtienberg, géoarchéologue de l’Université de Californie à San Diego et qui est également l’auteur principal de l’étude a déclaré qu’ils ne cherchaient pas en fait de preuves d’un tsunami, mais analysaient l’histoire géologique de la région pour comprendre les changements environnementaux et comment cela se produirait. ont affecté la vie à Dor.

«Notre projet se concentre sur la reconstruction du climat ancien et du changement environnemental au cours des 12 000 dernières années le long de la côte israélienne; et nous n’avons jamais rêvé de trouver des preuves d’un tsunami préhistorique en Israël », a déclaré Shtienberg, dans un rapport sur les résultats.

L’équipe de recherche a déclaré que la vague pouvait être la principale raison pour laquelle il avait été difficile de trouver des preuves de colonies ou d’habitations humaines il y a 10 000 à 12 000 ans. Cependant, à la fin du néolithique, vers 5000 ans avant notre ère, la région a de nouveau été colonisée.