La Chine veut rationner les lits d’hôpitaux pour les cas les plus graves, mais les autorités doivent maintenant convaincre la majorité des personnes infectées de rester chez elles, bien qu’elles leur aient dit pendant des années de craindre Covid. Un système de triage a été mis en place pour diriger les patients Covid vers les centres de santé communautaires, mais la plupart des gens n’ont pas l’habitude de voir un médecin en dehors de l’hôpital. Le gouvernement compte sur une armée de volontaires pour répondre aux appels téléphoniques et livrer des médicaments contre le rhume et des kits de test Covid aux malades à la maison, mais il y a déjà des signes précoces de sous-effectif et de pénurie des fournitures nécessaires.

Dans une certaine mesure, les complications auxquelles la Chine est confrontée à mesure qu’elle s’ouvre ne sont pas uniques. D’autres pays qui sont passés de contrôles stricts de la pandémie à l’adaptation au virus ont connu un certain niveau de choc alors que des personnes non habituées au virus ont inondé les hôpitaux pour obtenir de l’aide. Mais dans des endroits comme Singapour et la Nouvelle-Zélande, ce changement était plus contrôlé. Les autorités n’ont supprimé les restrictions qu’après avoir dit au public à quoi s’attendre et quand, laissant aux systèmes hospitaliers plus de temps pour se préparer à la flambée imminente et aux citoyens plus de temps pour se faire vacciner.

“Singapour a adopté une approche prudente avec une ouverture progressive”, a déclaré Paul Anantharajah Tambyah, médecin praticien spécialisé dans les maladies infectieuses et président de la Société Asie-Pacifique de microbiologie clinique et d’infection. Les cas légers et modérés ont été traités en dehors du système hospitalier, a-t-il ajouté. “Cela a beaucoup aidé les communications et a été plus facile à accepter pour la population générale qu’un changement radical vers une approche” business as usual “.”