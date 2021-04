Roberta Jacobson, ancienne ambassadrice américaine au Mexique qui a conseillé le président Joe Biden sur la situation à la frontière sud, a démissionné le même jour que les médias l’ont citée au sujet du paiement des migrants d’Amérique centrale pour qu’ils restent sur place.

Jacobson « Prendra sa retraite de son rôle » à la fin du mois d’avril, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a annoncé vendredi, expliquant qu’elle s’était engagée à servir dans les 100 premiers jours de l’administration Biden, et « Souligné » leur «Engagement à redynamiser le système d’immigration américain.»

Sullivan a expliqué que le vice-président Kamala Harris prendra la relève «Approche pangouvernementale» face à la situation frontalière, ce qui implique que les devoirs de Jacobson en tant que «Assistant spécial du Président et Coordonnateur pour la frontière sud-ouest au Conseil national de sécurité» sont devenus redondants.

Plus tôt vendredi, cependant, Jacobson avait accordé une série d’entretiens avec les médias, révélant à Reuters que la Maison Blanche envisageait de verser des paiements en espèces aux résidents du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador. «À la fois les raisons économiques pour lesquelles les gens peuvent migrer, ainsi que les raisons de protection et de sécurité.»

Elle ne pouvait pas dire comment cela fonctionnerait, mais a dit que le gouvernement américain « Ne distribuera pas d’argent ou de chèques aux gens. »

Dans une courte interview avec le New York Times, Jacobson a déclaré la nomination de Harris « N’a rien à voir avec ma décision » démissionner et dire « Personne ne pourrait être plus ravi » pour voir le VP assumer le poste.

Biden et Harris recherchent «Un système d’immigration humain, ordonné et sûr», elle a dit au NYT, ajoutant, «Je pars avec optimisme. L’orientation politique est si clairement adaptée à notre pays. »

Cependant, Harris n’a pas encore visité la frontière. Jeudi, la patrouille des douanes et des frontières (CBP) a partagé un graphique montrant une vague de passages illégaux à partir de janvier 2021 – lorsque l’administration Biden a pris ses fonctions.

Tout en répétant les points de discussion de l’administration Biden sur le fait que tout cela est normal, saisonnier et dû aux catastrophes naturelles et à la pauvreté, le CBP a également révélé qu’ils « Rencontré plus de 172 000 personnes tentant d’entrer le long de la frontière sud-ouest » juste en mars, une augmentation de 71% par rapport à février 2021.

Parmi eux se trouvaient 19 000 mineurs non accompagnés, le nombre le plus élevé de l’histoire récente, mettant à rude épreuve la capacité du CBP et d’autres agences fédérales telles que la santé et les services sociaux (HHS) à les accueillir. La Maison Blanche a sollicité un millier de volontaires de toutes les agences fédérales – y compris la NASA – pour un détail de quatre mois pour aider à prendre soin des migrants.

Lors de sa première – et jusqu’à présent la seule – conférence de presse en tant que président, Biden a insisté sur le fait que les migrants ne venaient pas parce qu’il était « un gars sympa » mais en raison des pressions sociales, politiques et économiques auxquelles les États-Unis doivent s’attaquer « causes profondes » de.

C’était après que Jacobson eut dit au corps de presse de la Maison Blanche que la poussée pourrait être due à un «Demande refoulée» créé par l’application stricte de l’administration Trump et qu’un «Une politique plus humaine» de Biden et Harris incitent peut-être plus de gens à « décision » traverser.

Jacobson a été nommé par le président Barack Obama ambassadeur des États-Unis au Mexique en 2016 et a démissionné en mai 2018 dans une impasse dans les relations américano-mexicaines. Le président mexicain Enrique Peña Nieto venait d’annuler une visite prévue aux États-Unis après un appel téléphonique glacial avec son homologue américain Donald Trump, concernant le projet de mur à la frontière.

Les démocrates ont dénoncé le mur de Trump comme «Immoral, xénophobe et raciste» et Biden a ordonné que sa construction soit interrompue quelques jours après son entrée en fonction, mais son administration envisagerait maintenant de remplir le «Lacunes» qui invitent apparemment à des passages illégaux.





