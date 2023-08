Le tsar européen du climat Frans Timmermans quitte son emploi pour diriger la coalition de centre-gauche aux élections néerlandaises

BRUXELLES – Le chef du climat de l’Union européenne a quitté mardi son poste au sein de l’exécutif de l’UE et dirigera une large coalition de centre-gauche de sociaux-démocrates et de verts lors des élections néerlandaises de novembre.

Le social-démocrate Frans Timmermans, 62 ans, était le seul candidat et a remporté mardi 91,8% des suffrages exprimés par les membres du parti des deux groupes. Il cherchera à succéder au Premier ministre sortant Mark Rutte, qui ne se présentera pas aux élections du 22 novembre.

Timmermans est un politicien qui a beaucoup voyagé et qui était ministre des Affaires étrangères néerlandais avant de commencer à travailler à la Commission européenne. Il dirige la campagne climatique de l’UE depuis quatre ans.

« Grâce à son excellente contribution et à son fort engagement personnel, nous avons fait de grands progrès vers la réalisation des objectifs de l’UE de devenir le premier continent climatiquement neutre et vers l’élévation des niveaux d’ambition climatique à l’échelle mondiale », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après avoir accepté sa démission.

Les élections néerlandaises sont grandes ouvertes, avec deux nouveaux partis en lice pour devenir la plus grande force du pays, alors que des groupes traditionnels comme les chrétiens-démocrates sont confrontés à des défis majeurs pour maintenir leur position. Dans un paysage politique fragmenté, plus d’une douzaine de partis auront une chance d’entrer au parlement, et les pourparlers de coalition devraient être longs.

La liste combinée verte et socialiste cherchant à unir le vote de centre-gauche devrait être parmi les plus grands groupes émergeant des sondages, donnant peut-être à Timmermans un rôle majeur dans les pourparlers gouvernementaux.

Les quatre dernières coalitions néerlandaises au pouvoir ont été dirigées par le Parti populaire conservateur de Rutte pour la liberté et la démocratie.

Rutte et sa dernière coalition de quatre partis ont démissionné en juillet après avoir échoué à parvenir à un accord sur un ensemble de mesures visant à freiner la migration. Rutte, le Premier ministre néerlandais le plus ancien, a annoncé qu’il quitterait la politique une fois qu’une nouvelle coalition serait formée après les élections.

Au sein de la Commission européenne, le vice-président Maroš Šefčovič assumera temporairement le poste de Timmermans jusqu’à ce que le gouvernement néerlandais annonce son nouveau candidat.