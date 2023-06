Le tsar économique de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, candidat à la présidence

Le vétéran de la politique économique de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, prévoit de se présenter aux prochaines élections présidentielles à Singapour qui doivent se tenir d’ici la mi-septembre.

Shanmugaratnam, autrefois considéré comme un candidat potentiel au poste de chef du Fonds monétaire international, démissionnera du Parti d’action populaire au pouvoir pour se présenter aux élections, il dit dans une lettre au Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong jeudi.

Cela signifie qu’il quittera ses fonctions actuelles de ministre principal et de ministre chargé de la coordination des politiques sociales le 7 juillet.

La présidence de Singapour est en grande partie un poste de chef d’État symbolique et cérémoniel avec un pouvoir exécutif limité sur le gouvernement de Singapour, y compris le contrôle des réserves nationales.

Le premier ministre est le chef du gouvernement à Singapour. Depuis 1993, le président de Singapour est directement élu au suffrage universel.

Cela marque la fin du service de Shanmugaratnam dans divers rôles au sein du cabinet de Singapour et de plusieurs organisations mondiales après plus de deux décennies. Économiste professionnel, il a été fonctionnaire de carrière avant d’être élu pour la première fois député en novembre 2001.

Le décideur vétéran a 66 ans cette année et est l’actuel président de l’Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale de facto du pays et l’autorité de régulation financière. Il siège également au conseil d’administration du Group of Thirty, un conseil mondial de dirigeants économiques et financiers des secteurs public et privé et du milieu universitaire.

Shanmugaratnam copréside la Commission mondiale sur l’économie de l’eau et est membre du Conseil consultatif de haut niveau des Nations Unies sur un multilatéralisme efficace.

Parmi ses nominations mondiales passées, Shanmugaratnam a été le premier président asiatique du Comité monétaire et financier international, le principal forum politique du FMI. Il a également été vice-Premier ministre de Singapour de 2011 à 2019, et a précédemment été ministre des Finances et ministre de l’Éducation.