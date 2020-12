Les États-Unis devraient être en mesure de distribuer suffisamment de doses de vaccin contre le coronavirus pour immuniser 100 millions de personnes d’ici fin février, a déclaré mercredi le tsar du vaccin Covid-19 du président Donald Trump.

Ce seront des doses suffisantes pour protéger une « partie importante » des Américains les plus à risque, que sont les personnes âgées, les travailleurs de la santé et les personnes atteintes de maladies préexistantes, le Dr Moncef Slaoui, qui dirige le programme de vaccination de l’administration Trump Operation Warp Vitesse, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse.

Il y a une chance que les États-Unis puissent avoir plus de doses que prévu ce mois-ci si le vaccin potentiel de Johnson & Johnson est autorisé d’ici là, a déclaré Slaoui, ajoutant qu’il s’attend à ce que la société publie des données clés sur les essais tardifs en janvier.

Le gouvernement fédéral devrait expédier 6,4 millions de doses de vaccin Pfizer aux juridictions à travers le pays dans les 24 heures après une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, le général de l’armée Gustave Perna, chef des opérations pour l’opération Warp Speed, a déclaré à la même briefing. Les autorités prévoient d’expédier 12,5 millions de doses du vaccin de Moderna suite à une autorisation d’urgence, a-t-il ajouté.

La planification « ne consiste pas à se mettre devant l’EUA », a déclaré Perna aux journalistes. « Il s’assure que tout est verrouillé. Ainsi, lorsque les décisions de l’EUA viennent, la distribution au peuple américain devient immédiate. »

Le briefing de mercredi a eu lieu alors que les États se préparaient à distribuer un vaccin Covid-19 en aussi peu que deux semaines. Moderna et Pfizer à la fin du mois dernier ont demandé des autorisations d’urgence à la FDA pour leurs vaccins Covid-19. Les examens de la FDA devraient prendre quelques semaines et l’agence a prévu une réunion le 10 décembre pour discuter de la demande d’autorisation de Pfizer.

Plus tôt mercredi, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à autoriser le vaccin Pfizer pour une utilisation d’urgence, marquant une nouvelle étape dans la bataille mondiale contre la pandémie.

Les doses initiales seront limitées à mesure que la fabrication augmentera, les principaux responsables de la santé américains prévoyant qu’il faudra des mois pour vacciner tous ceux qui souhaitent se faire vacciner contre Covid-19 aux États-Unis. Le gouvernement fédéral a conclu des accords avec plusieurs fabricants de médicaments pour acheter certaines de leurs premières doses.

Un panel des Centers for Disease Control and Prevention a voté mardi 13-1 pour donner aux travailleurs de la santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée aux États-Unis les premières doses de vaccin contre le coronavirus une fois qu’il est autorisé à l’usage du public. Il y a environ 21 millions de travailleurs de la santé et 3 millions de résidents d’établissements de soins de longue durée aux États-Unis, selon le CDC.

Les experts médicaux ont déjà préconisé que les travailleurs de la santé reçoivent le vaccin en premier, suivis des Américains vulnérables – les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies préexistantes et les travailleurs essentiels. Les enfants et les jeunes adultes devraient recevoir le vaccin en dernier.

Avant le vote, le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national pour l’immunisation et les maladies respiratoires du CDC, a déclaré que la plupart des États et des juridictions locales s’attendent à ce que la vaccination de tous leurs agents de santé prenne trois semaines. Les vaccins Pfizer et Moderna nécessitent deux doses à environ un mois d’intervalle. Les deux vaccins utilisent la technologie de l’ARN messager, ou ARNm. C’est une nouvelle approche des vaccins qui utilise du matériel génétique pour provoquer une réponse immunitaire.

Perna a déclaré mercredi que le gouvernement fédéral avait demandé aux États de finaliser les plans de distribution d’ici la fin de cette semaine.

Les États ont déjà soumis au CDC des plans sur la manière dont ils prévoient de vacciner quelque 331 millions d’Américains contre Covid-19 une fois qu’un vaccin est approuvé. Le CDC a alloué 200 millions de dollars aux juridictions pour la préparation des vaccins, bien qu’une grande partie de ce financement n’ait pas été versée au niveau local.