Le tsar du rattrapage de l’éducation, Sir Kevan Collins, démissionne, coup dur pour Boris Johnson

Le tsar de rattrapage des coronavirus, Sir Kevan Collins, a démissionné après que les chefs d’établissement ont qualifié un plan de financement de «pitoyable», dans un coup dur pour Boris Johnson.

Cela survient après que le gouvernement a annoncé un montant supplémentaire de 1,4 milliard de livres sterling pour aider les enfants à se remettre de l’impact de la pandémie, mais le financement – ​​s’élevant à 50 livres sterling par élève – a été dénoncé par les chefs d’établissement et les syndicats de l’éducation.

Quelques heures après l’annonce, Sir Kevan, qui aurait réclamé 15 milliards de livres sterling et 100 heures d’enseignement supplémentaires par élève, était sur le point de démissionner après le rejet de ses propositions.

Le gouvernement a nommé Sir Kevan commissaire à la reprise de l’éducation en février – lors du troisième verrouillage national en Angleterre – pour « s’assurer que les enfants et les jeunes peuvent récupérer l’apprentissage perdu » causé par la crise de Covid.

Mais dans une lettre de démission publiée par le Times Education Supplement (TES) Mercredi soir, Sir Kevan a déclaré : « Sans une réponse globale et urgente, nous risquons d’échouer des centaines de milliers d’élèves. »

Sir Kevan, qui a rencontré le Premier ministre la semaine dernière, a déclaré : « Je vous ai dit que je ne pense pas qu’il sera possible de réussir une reprise sans un soutien nettement plus important que ce que le gouvernement a, à ce jour, indiqué qu’il entend fournir. «

Il a poursuivi : « Le paquet de mesures annoncé aujourd’hui apporte un soutien précieux, notamment un investissement important dans la qualité de l’enseignement et le tutorat. Cependant, comme je vous l’ai indiqué dans mes rapports, je ne pense pas qu’il soit crédible qu’une reprise réussie puisse être obtenue avec un programme de soutien de cette ampleur ».

En réponse à la lettre, Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of Schools and College Leaders, a déclaré qu’il n’était « pas surpris » par la décision de Sir Kevan, suggérant que le paquet du gouvernement « est clairement loin de ce qu’il avait en tête. ”.

Il a ajouté: «Nous savons que Sir Kevan avait des plans beaucoup plus audacieux et plus larges, mais que ceux-ci nécessitaient des investissements beaucoup plus importants que ce que le gouvernement était prêt à fournir. Il a fait de son mieux pour le compte des enfants et des jeunes, mais, en dernière analyse, la volonté politique n’était tout simplement pas là pour le soutenir.

« Sir Kevan jouit d’une énorme crédibilité dans la profession enseignante et dans l’ensemble du gouvernement. Nous espérons que cet épisode focalisera l’esprit des ministres sur la nécessité de faire correspondre leur rhétorique de rétablissement avec l’action.

« Certes, nous ne laisserons pas cette affaire en suspens et continuerons de faire pression pour un plan de relance plus substantiel et ambitieux de la part du gouvernement. C’est ce dont nos enfants ont besoin et qu’ils méritent.

Kate Green, la secrétaire fantôme à l’Éducation, a déclaré que la décision était un « acte d’accusation exigeant du plan de rattrapage scolaire des conservateurs ».

« Il a été recruté par Boris Johnson en raison de son expérience et de son expertise dans le domaine de l’éducation, mais le gouvernement a rejeté ses idées dès qu’il a fallu trouver l’argent nécessaire pour les mettre en œuvre », a-t-elle ajouté.

Le ministère de l’Éducation n’a pas répondu immédiatement lorsqu’on lui a demandé de commenter L’indépendant.