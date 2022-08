Le tsar du coronavirus de la Maison Blanche démissionne

Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il “continuera à faire progresser la science et la santé publique”

Le Dr Anthony Fauci a annoncé lundi qu’il quitterait ses fonctions de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et de conseiller médical en chef du président Joe Biden. Fauci, l’architecte des politiques de coronavirus de Biden, avait précédemment déclaré qu’il démissionnerait avant la fin du mandat de Biden.

Dans un communiqué publié par le NIAID, Fauci a déclaré qu’il quitterait ses fonctions en décembre, après avoir servi pendant 38 ans à la tête du NIAID et en tant que conseiller médical en chef de Biden depuis le début du mandat du président en janvier dernier.

Fauci a déclaré que même s’il quittera ces postes, il est “ne pas prendre sa retraite”. Le médecin de 81 ans a dit qu’il allait “continuer à faire progresser la science et la santé publique et à inspirer et encadrer la prochaine génération de leaders scientifiques.”

Supervisant la réponse de Biden à Covid-19 et conseillant l’ancien président Donald Trump sur le virus, Fauci est devenu une figure profondément clivante, les libéraux et les démocrates le considérant comme un représentant de la science elle-même, et les républicains et les conservateurs voyant ses mandats de vaccin et de masque comme tyranniques. Les déclarations publiques de Fauci n’ont pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes de la droite, le médecin accusant une fois ses détracteurs de “critiquer la science parce que je représente la science.”

Son aveu qu’il a trompé le public sur le nombre d’Américains qui devraient se faire vacciner pour atteindre “l’immunité collective” a renforcé cette méfiance.

Fauci lui-même a été testé positif en juin, bien qu’il ait reçu quatre doses de vaccin. Il a été testé positif une deuxième fois deux semaines plus tard dans ce qu’il a appelé un cas de “rebond”, vécu par certains qui suivent un traitement antiviral Paxlovid de Pfizer.

Alors qu’il annonçait sa démission, les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont montré que les États-Unis enregistraient une moyenne hebdomadaire d’un peu moins de 94 000 cas de Covid-19 par jour, contre un pic de 475 000 en janvier mais plus élevé qu’à n’importe quel moment. point pendant les mois d’été de 2020 et 2021.

Les décès liés au virus sont passés d’une moyenne de plus de 2 700 en janvier à 392 la semaine dernière, à peu près à égalité avec les chiffres des deux étés précédents.

La démission de Fauci n’était pas complètement inattendue. Dans une interview accordée à Politico le mois dernier, le médecin a déclaré qu’il partirait avant la fin du premier mandat de Biden, en janvier 2025. Décrivant l’état actuel du virus aux États-Unis comme “constant,” Fauci a prédit qu’à l’avenir, les Américains seraient invités à prendre des vaccins annuels ou semestriels dans le but de le tenir à distance.