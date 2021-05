Le tsar des vaccins de Tokyo blâme les processus rigides d’approbation des vaccins pour le programme d’inoculation du Japon en retard de Covid-19

S’exprimant mercredi dans une interview à la télévision TBS, Taro Kono a déclaré qu’avec seulement 2,9% de la population vaccinée contre Covid-19, tout mécontentement devrait être concentré sur lui.

Cependant, Kono a déclaré que le processus d’approbation des nouveaux vaccins était également en faute. «Même si nous sommes dans un état de crise, nous utilisons toujours les mêmes règles pour approuver les vaccins que nous faisons en temps normal», il a déclaré.

«À la suite de cette situation Covid-19, l’administration doit changer.»

Dès le début de la pandémie, Tokyo a déclaré qu’il n’accélérerait pas les processus réglementaires pour rendre les vaccins disponibles plus tôt. En conséquence, le jab bien utilisé de Pfizer a reçu l’approbation réglementaire deux mois plus tard au Japon qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le programme de vaccination du pays a également été assailli par des problèmes d’approvisionnement et mercredi matin, la plate-forme de réservation pour les injections de Covid-19 s’est écrasée pendant plusieurs heures.

Les commentaires de Kono interviennent alors que Tokyo cherche à accélérer le rythme des vaccinations, le gouvernement devant administrer environ un million de vaccins par jour s’il veut atteindre son objectif de vacciner la plupart de ses 36 millions de personnes de plus de 65 ans d’ici la fin juillet.

