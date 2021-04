Le tsar des vaccins de l’UE a affirmé que des millions de vaccins AstraZeneca Covid seront désormais conservés en Europe et non envoyés en Grande-Bretagne.

Thierry Breton a déclaré que le géant pharmaceutique lui avait dit que toutes les doses produites dans une usine néerlandaise, sauf une fraction, seraient livrées aux États membres de l’UE.

Thierry Breton est le commissaire européen à la tête du groupe de travail sur les vaccins du bloc Crédit: EPA

Et dans une interview vendredi, il a déclaré que les doses «zéro» fabriquées dans l’UE seraient désormais sanctionnées pour livraison au Royaume-Uni jusqu’à ce qu’AZ remplisse son contrat avec le bloc, rapporte l’Independent.

L’usine néerlandaise, où le sous-traitant de la société anglo-suédoise, Halix, fabrique le vaccin indispensable, produit environ 7,5 millions de doses du vaccin par mois.

Les responsables de Whitehall avaient proposé une répartition 50/50, mais Breton a déclaré que Pascal Soriot, le chef de la direction de l’AZ, né en France, avait reconnu que tous les lots de coups sauf un iraient aux résidents de l’UE.

Le stock de l’usine de Leiden, dans le sud de la Hollande, avait été considéré à Whitehall comme un élément clé pour combler un déficit de production de vaccins au Royaume-Uni.

«J’ai organisé un entre le PDG de Halix et le PDG d’AstraZeneca, et enfin le PDG d’AstraZeneca a reconnu que toute la production d’Halix était prévue pour soutenir la livraison dans l’UE », a révélé Breton.

«Le PDG d’AstraZeneca nous a dit qu’en fait, depuis février, toute la production de Halix était prévue pour être livrée en Europe sauf, a-t-il dit, un lot, pour être très précis.

«AstraZeneca a un engagement: ils ont engagé 70 millions au deuxième trimestre [of the financial year] et je sais que 70 millions est la production d’AstraZeneca, plus ou moins, de Halix et Seneffe [a plant in Belgium], » il ajouta.

«C’est pourquoi je pense qu’ils respecteront cet engagement, mais je vous rappelle simplement qu’au début, le contrat était de 180 millions, donc ils ont considérablement réduit ce qu’ils pouvaient faire.»

Le Royaume-Uni a investi 21 millions de livres sterling dans l’usine Halix à Leiden, aux Pays-Bas Crédit: Reuters

L’usine néerlandaise produit environ 7,5 millions de doses du jab par mois Crédit: PA

Breton – un ancien ministre français des Finances – a déclaré qu’après un démarrage lent, une augmentation rapide de la production européenne permettait désormais aux pays de l’UE d’accélérer leurs programmes de vaccination.

En comparant les programmes de l’UE et du Royaume-Uni à la fable de «la tortue et le lièvre», il se vantait que les programmes européens rattrapent rapidement leur retard.

Cependant, les pays de l’UE n’ont jusqu’à présent administré qu’environ 19 jabs pour 100 personnes, contre 55 sur 100 au Royaume-Uni.

Breton a ensuite laissé entendre que la politique du Royaume-Uni consistant à laisser trois mois entre la première et la deuxième dose de vaccin était la raison pour laquelle il avait pris de l’avance en termes de piqûres précoces.

Cependant, il pense que le Royaume-Uni pourrait avoir du mal à égaler l’UE lorsqu’il s’agit de fournir la protection complète de deux coups.

«La politique britannique consistant à prioriser les premières doses était tout à fait compréhensible, mais cela signifie qu’elle doit maintenant trouver des secondes doses, et à la hâte», a-t-il déclaré.

«Je ne veux inquiéter personne, nous ferons bien sûr tout notre possible pour répondre à leurs besoins, mais nous avons aussi certaines contraintes en Europe.»

Les usines d’AZ ont été au centre d’une «guerre des vaccins» entre Londres et Bruxelles, le Royaume-Uni insistant sur le fait qu’il a la première revendication sur la production de vaccins selon les termes des contrats signés l’année dernière.

La semaine dernière, il a été révélé que le Royaume-Uni avait injecté 21 millions de livres sterling dans une usine néerlandaise de vaccins AstraZeneca pendant la guerre des vaccins, les Pays-Bas refusant d’investir.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a rejeté un appel de l’Université d’Oxford pour un financement de 8,5 millions de livres sterling pour stimuler la production du jab AZ sur le continent.

Le blocus sur la Grande-Bretagne par l’UE a été fatalement sapé par les révélations selon lesquelles leur propre camp a refusé d’investir dans l’usine Halix à Leyde.

Lorsque la demande a été faite, au début de la pandémie en avril de l’année dernière, le Royaume-Uni avait déjà injecté plus de 21 millions de livres sterling dans l’usine.

Matt Hancock a approuvé l’investissement de plusieurs millions de livres avec la garantie que les doses faites au facteur seraient envoyées au Royaume-Uni.

Le Sun Online a contacté AstraZeneca pour obtenir une réponse aux commentaires de Breton, mais lorsqu’il a été contacté par l’Irish Times, il aurait refusé de commenter.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «La production de vaccins est une entreprise internationale et le Royaume-Uni est fier de jouer un rôle de premier plan dans l’effort mondial de développement et de distribution du vaccin contre le coronavirus.

«Nous continuons à faire des progrès exceptionnels grâce au déploiement de notre programme de vaccination et restons confiants dans nos approvisionnements.

«Les détails de tout accord commercial de fourniture de vaccins entre les gouvernements nationaux et AstraZeneca sont commercialement sensibles et relèvent de ces deux parties.»