Le tsar de l’alimentation de BORIS Johnson veut que les Britanniques paient des taxes sur la viande même si cela peut risquer des émeutes, pouvons-nous révéler.

Henry Dimbleby pense que cette décision « peut être nécessaire » pour aider à lutter contre le changement climatique, selon un projet de rapport.

Les viandes transformées telles que les hamburgers, le bacon, le jambon, les saucisses et les pépites de poulet pourraient faire l’objet d’une redevance, selon The Sun.

Des sources ont déclaré que le document était « encore un travail en cours », mais n’ont pas contesté la volonté de rendre certaines viandes plus coûteuses.

M. Dimbleby devrait dire au Premier ministre que toute taxe devrait être évitée à court terme car elle pourrait déclencher un tollé.

Des sources proches du document, qui doit être publié le mois prochain, affirment que les ministres craignent des manifestations de rue comme celles coordonnées par le mouvement « Gilet Jaune » en France.

M. Johnson a exclu une taxe sur la viande lorsqu’il a été interrogé par The Sun plus tôt cette année.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un tel prélèvement sur sa montre, il a répondu : « Non ».

Cependant, un objectif juridiquement contraignant visant à amener le Royaume-Uni à zéro émission nette de carbone d’ici 2050 pourrait forcer le Premier ministre à prendre des mesures drastiques

Au Royaume-Uni, un cinquième de nos émissions proviennent de la nourriture, en grande partie de la production de viande.

Le projet de plan, divulgué au Sun, explique également comment aider les Britanniques à être en meilleure santé et l’introduction d’une stratégie de croissance des fruits et légumes.

Les enfants les plus pauvres pourraient recevoir gratuitement des fruits et des légumes pour lutter contre l’obésité et être respectueux de l’environnement.

Les ministres évalueront le rapport lors de l’élaboration d’un livre blanc pour une stratégie alimentaire nationale.

Interdiction de brouiller les publicités télévisées Les ministres MEDDLING ont déclenché une réaction massive hier après avoir annoncé qu’ils criminaliseraient le brouillage publicitaire à la télévision avant le tournant. Les publicités pour de savoureux dîners de Noël seront également bannies de nos écrans sous les plans barmy. Le ministère de la Santé a confirmé qu’il interdisait aux entreprises de faire de la publicité pour des aliments riches en sucre ou en sel de la publicité à la télévision avant 21 heures. Ils sont également confrontés à une interdiction totale de publicité en ligne, bien qu’ils puissent insérer leurs produits sur leurs propres pages de médias sociaux comme Facebook et Instagram. Les règles draconiennes signifient que les supermarchés fouettant leurs festins festifs pourront faire de la publicité pour la dinde et les choux – mais pas pour les tartes, les bagatelles ou les gâteaux. Les critiques ont critiqué le mouvement, qui, selon eux, va aspirer la joie de la nourriture tout en ne réduisant que la valeur calorique d’une fève à la gelée dans l’alimentation d’une personne. Matt Kilcoyne, directeur adjoint du groupe de réflexion Adam Smith Institute, a déclaré : « La nourriture est censée être appréciée, elle est censée être littéralement savoureuse. « La nourriture de Noël est une nourriture de festival et elle est destinée à faire chanter le cœur et à apporter de la joie et de la chaleur aux sombres mois d’hiver. « Ces Scrooges ne reculeront devant rien tant qu’ils n’auront pas bousillé toute notre excellente cuisine britannique, et nous ne mangerons que quelques misérables choux de Bruxelles pour notre dîner de Noël. » Christopher Snowdon, pour le groupe de réflexion sur le marché libre Institute of Economic Affairs, a déclaré que le plan est criblé d’incohérences flagrantes. Il fulminait : « Dans le cadre des nouveaux plans, une tarte aux pommes peut être annoncée par un café mais pas par le McDonalds d’à côté. Les plats à emporter locaux peuvent annoncer des brochettes et des pizzas, mais Asda ne peut pas annoncer de fromage. « Avec ses nouvelles exemptions, le gouvernement a reconnu que l’interdiction des publicités pour des produits alimentaires normaux et quotidiens étoufferait la concurrence, nuirait aux entreprises et serait mauvaise pour les consommateurs. « Il devrait maintenant jeter l’éponge et accepter que la publicité pour la confiture, les sandwichs et l’huile d’olive ne soit en aucun cas un acte criminel, quel que soit le nombre de personnes que l’entreprise emploie. » Le ministre de la Santé, Jo Churchill, a déclaré que ces mesures contribueraient à lutter contre l’obésité infantile. Elle a déclaré: « Le contenu que les jeunes voient peut avoir un impact sur les choix qu’ils font et les habitudes qu’ils forment. »