Le tsar de la Maison Blanche Covid appelle les personnes âgées à obtenir un rappel omicron maintenant

Un haut responsable de la santé de la Maison Blanche a lancé lundi un avertissement sévère aux personnes âgées concernant le risque pour la santé auquel elles sont confrontées cet automne et cet hiver à cause de Covid-19.

Le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré que toutes les personnes de plus de 50 ans et les personnes âgées en particulier doivent obtenir un rappel omicron dès que possible.

“Si vous avez plus de 50 ans, certainement si vous avez plus de 65 ans, vous devez vous faire vacciner car cela pourrait littéralement vous sauver la vie. C’est une différence entre la vie et la mort”, a déclaré Jha lors d’une interview avec Yahoo. Finance.

Les personnes âgées sont confrontées au risque élevé de tomber gravement malades avec Covid depuis le début de la pandémie. Plus de 330 personnes, en moyenne, meurent encore chaque jour de Covid, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Environ 70% des personnes qui meurent actuellement de Covid ont 75 ans et plus, a déclaré Jha aux journalistes plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré que les personnes mourant de Covid ne sont pas à jour sur leurs vaccins ou ne reçoivent pas de traitements tels que la pilule antivirale Paxlovid lorsqu’elles ont des infections percées.

“Si vous êtes à jour avec vos vaccins et si vous êtes traité si vous avez une infection percée, votre risque de mourir de Covid est désormais proche de zéro”, a déclaré Jha aux journalistes à la Maison Blanche la semaine dernière.

Il a déclaré que les gens devraient recevoir leur booster omicron avant Halloween afin d’être protégés par Thanksgiving lorsque les familles et les amis commenceront à se rassembler pour les vacances. Les responsables américains de la santé s’attendent à une autre infection cet hiver, car les gens passent plus de temps à l’intérieur où le virus aéroporté se transmet plus facilement.

La Food and Drug Administration et le CDC sont convaincus que les nouveaux rappels offriront une meilleure protection contre l’infection car ils ciblent la sous-variante dominante omicron BA.5, tandis que les vaccins de première génération ont été développés contre la première souche apparue à Wuhan, en Chine, en 2019. .

Les vaccins originaux n’offrent plus une protection significative contre les infections et les maladies bénignes, car le virus a tellement muté depuis le début de la pandémie. En plus d’omicron BA.5, les nouveaux boosters incluent également la souche originale de Covid. Les responsables de la santé pensent que ces vaccins bivalents offriront une protection supérieure même si le virus continue d’évoluer, car les injections couvrent de nombreuses mutations.

On ne sait pas encore à quel point les nouveaux boosters seront plus efficaces dans le monde réel. La FDA a autorisé les injections sans données humaines directes, s’appuyant plutôt sur des essais cliniques d’un vaccin similaire ciblant la première version d’omicron, BA.1.

Pfizer et BioNTech ont publié les premières données humaines directes sur les tirs la semaine dernière. Les rappels ont considérablement augmenté les anticorps protecteurs chez les adultes de 18 ans et plus contre l’omicron BA.5, selon les sociétés. Les anticorps empêchent le virus d’envahir les cellules humaines.

Les jeunes devraient également recevoir un rappel cet automne, même s’ils courent moins de risques de tomber gravement malades à cause du virus, a déclaré Jha. La FDA et le CDC ont rapidement autorisé les injections d’omicron pour les enfants dès l’âge de 5 ans la semaine dernière. Jha a déclaré que les avantages de se faire vacciner l’emportent sur les risques pour les jeunes.

“J’ai encouragé toute ma famille à se faire vacciner, tous mes amis à se faire vacciner, mes nièces, mes neveux et mes enfants se sont tous fait vacciner, car pour eux, les avantages l’emportent sur les risques”, a déclaré Jha.

Il y a eu une vague d’enfants hospitalisés avec Covid lors de la poussée massive d’omicron en janvier dernier. Les médecins craignent également que les enfants et les jeunes développent un long Covid même si leur infection est bénigne.

Il existe un risque élevé d’un type d’inflammation cardiaque, appelé myocardite, chez les jeunes hommes et les adolescents, principalement après la deuxième dose des injections de Pfizer et Moderna. Mais le CDC, dans une étude publiée en avril dernier, a déclaré que le risque de myocardite est plus élevé après une infection à Covid.

La campagne de rappel d’automne a démarré lentement depuis le déploiement des vaccins en septembre, avec environ 15 millions de doses administrées jusqu’à présent, selon les données du CDC. Jha a déclaré qu’il s’attend à ce que davantage de personnes commencent à recevoir les boosters ce mois-ci.