Boris Johnson est allé « balistique » sur la suppression d’une piste cyclable controversée – et son Le tsar du cyclisme s’est engagé à envoyer le premier ministre le descendre si les dirigeants du conseil acceptaient de ne pas l’enlever, a-t-on affirmé.

La piste cyclable de Kensington High Street est devenue le champ de bataille improbable entre les fanatiques du cyclisme et les conducteurs furieux.

Et la nuit dernière, la dispute a pris une tournure bizarre quand il a été révélé que le tsar cycliste de 95000 £ par an de M. Johnson avait dit au Royal Borough of Kensington et Chelsea de ne pas déchirer la piste cyclable – et s’était même engagé à envoyer son patron. photographié en descendant.

Andrew Gilligan a fait cette offre extravagante alors qu’il plaidait désespérément auprès des chefs des transports sur la route de Kensington au milieu de la fureur nationale face aux nouvelles pistes cyclables de 250 millions de livres sterling qui ont provoqué une congestion majeure et bloqué la circulation des véhicules d’urgence.

Sa décision est intervenue alors que le maire de Londres du Labour, Sadiq Khan, a menacé la semaine dernière de prendre le contrôle de la route à l’autorité locale contrôlée par les conservateurs, de rétablir la voie et de forcer les chefs des conseils à rembourser les 300000 £ d’argent public utilisés pour la mettre là dans le première place.

Lors d’un appel téléphonique extraordinaire, l’ancien journaliste de la BBC, M. Gilligan, a affirmé que le Premier ministre était devenu « balistique » après que le conseil de Kensington et de Chelsea ait mis fin au programme de procès après sept semaines, à la suite d’une pétition signée par 3000 habitants.

Les partisans de la rébellion d’extinction ont tenté d’empêcher les entrepreneurs de retirer les bornes de High Street Kensington qui ont délimité la voie cyclable éphémère pendant le verrouillage de Covid-19

Des cyclistes descendent Kensington High Street pour protester contre la fermeture de la piste cyclable, le 1er décembre

Une source a déclaré: « Il a déclaré que le Premier ministre était personnellement intéressé par le projet et qu’il devenait balistique à ce sujet. Il a dit que si nous gardions la voie, il demanderait à Boris de venir faire un tour à vélo.

« Nous pensions que cela ne pouvait pas être vrai, nous pensions que le Premier ministre serait plus occupé que cela, mais c’est ce que Gilligan a dit. »

La semaine dernière, les militants de la rébellion d’extinction ont bloqué les employés du conseil alors qu’ils tentaient de retirer les bornes entre la circulation et la piste cyclable.

Conseiller politique Andrew Gilligan en janvier

Pendant ce temps, M. Khan a averti que Transport for London, qui est sous son contrôle, envisageait « toutes les autres options » et récupérait le coût des bornes.

Le conseil a déclaré qu’il avait supprimé la piste cyclable de 300000 £ après de nombreuses plaintes de résidents, d’entreprises et de groupes de personnes handicapées. Havers, l’un des résidents célèbres de l’arrondissement, a écrit dans The Mail dimanche dernier que la route bloquée était étouffée par les vapeurs de la circulation après que l’autoroute à deux voies ait été réduite à une.

Les initiés du Conseil ont déclaré qu’ils ne voulaient pas installer la piste cyclable en premier lieu, mais y ont été contraints par M. Gilligan. Une source a déclaré: « Nous étions obligés de faire des choses pour lesquelles nous étions oblitérés par nos propres résidents, car le n ° 10 a déclaré que nous aurions quelque chose de pire si nous ne le faisions pas. Nous l’avons fait parce que nous nous sentions un peu intimidés et un peu intimidés.

Hier soir, M. Gilligan a nié avoir harcelé ou intimidé quiconque.

Steve McNamara, de l’Association des chauffeurs de taxi autorisés, a déclaré: « Il est devenu clair pour nous que certains ministres du gouvernement ne connaissent même pas l’étendue de l’implication de Gilligan dans ces nouvelles pistes cyclables et que personne ne le tient pour responsable.

Mais en tant que conseiller spécial du Premier ministre sur les questions de transport, il n’y a que deux possibilités: soit le Premier ministre est au courant et approuve les machinations de Gilligan, soit il n’est pas au courant de ce qui s’est passé. Lequel est-ce?’

Le conseil a déclaré qu’il avait supprimé la piste cyclable de 300000 £ après de nombreuses plaintes de résidents, d’entreprises et de groupes de personnes handicapées

Ancien collègue de M. Johnson au magazine The Spectator, M. Gilligan a été commissaire au cyclisme pour Londres entre 2013 et 2016, malgré les accusations de « copinage ». Il a joué un rôle déterminant dans le déploiement des soi-disant «vélos Boris» à la location à travers Londres.

En 2004, il a démissionné de son poste de journaliste pour la BBC – avec son directeur général et son président – après avoir rapporté que le Premier ministre de l’époque, Tony Blair, avait « sexué » un dossier affirmant que le dictateur irakien Saddam Hussein pouvait licencier missiles en Grande-Bretagne en 45 minutes.

M. Gilligan a démissionné après que l’enquête Hutton ait déclaré que ses affirmations étaient « non fondées ».

Hier soir, le député travailliste Rupa Huq a déclaré: « C’est bien pour Boris de faire du vélo, mais il a d’autres articles plus urgents dans son bac pour le moment, comme le Brexit et la pandémie. En tant que cycliste régulier, je suis partant pour les pistes cyclables, mais celles-ci peuvent être un peu aléatoires et décousues. Londres a besoin d’un réseau permanent, dédié et entièrement séparé de voies couvrant toutes les principales artères.

Robert Goodwill, député conservateur et ancien ministre du cyclisme, a déclaré: « Ce sont des décisions qui doivent être prises par la population locale, et non par M. Gilligan au n ° 10. Lorsque certains de ces programmes ont été introduits, ils ont toujours été considérés comme des mesures temporaires en raison de le verrouillage et le fait que les gens n’utilisaient pas les transports publics ».

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur la question de savoir s’il y avait eu une offre de faire descendre le premier ministre dans Kensington High Street et que M. Gilligan n’en avait « aucun souvenir ».

Il a déclaré: « M. Gilligan a eu une conversation brève et civile la semaine dernière avec un conseiller du quartier royal de Kensington et Chelsea, afin de lui demander d’envoyer les preuves sur lesquelles le conseil avait agi, ce qu’il a fait. »

Il a ajouté qu’il n’y avait « aucune menace sur le financement, ni le ton de la conversation » intimidant » ou « intimidant ».