Le tsar covid américain révèle ses plans de retraite – News 24

Le principal conseiller médical du président Joe Biden, le Dr Anthony Fauci, a déclaré qu’il quitterait le service gouvernemental d’ici 2025

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré lundi qu’il avait l’intention de prendre sa retraite d’ici la fin du premier mandat du président Joe Biden – janvier 2025 – ou à un moment donné d’ici là, mais a promis de continuer à travailler sur le public questions de santé après avoir quitté la fonction publique. L’homme de 81 ans a été promu en 2020 en tant que défenseur le plus ardent des verrouillages, du masquage et des vaccinations de Covid-19.

“Je n’ai pas annoncé ma retraite, mais cela pourrait être n’importe où d’ici là”, Fauci a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec Reuters, confirmant son intention de quitter le gouvernement à terme. “Je ne sais pas encore.”

Fauci est directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) – depuis 1984. Il a été une figure de proue dans la première réponse américaine à l’épidémie de sida, mais disparu des yeux du public jusqu’à la pandémie de coronavirus en 2020, lorsqu’il est devenu une superstar des médias.

L’insistance de Fauci sur les verrouillages, le masquage – même s’il était initialement contre – et plus tard les mandats de vaccins l’ont fait aimer des démocrates sous l’administration Trump. Biden l’a promu conseiller médical en chef en janvier 2021. En mai, Fauci a déclaré qu’il était “tout à fait envisageable” que des rappels annuels Covid-19 pourraient devenir nécessaires.

En novembre de l’année dernière, Fauci a déclaré à Reuters qu’il était “ne même pas contempler à distance” retraite. Même après avoir quitté le gouvernement, dit-il maintenant, “Je vais continuer à travailler car j’ai encore beaucoup d’énergie et de passion pour la santé publique et la santé publique mondiale.”















Le vétéran de la santé publique a été testé positif au Covid-19 le mois dernier. Fauci a d’abord attribué ses symptômes bénins à plusieurs injections et à la pilule Paxlovid de Pfizer, pour admettre plus tard son infection “rebondi” après une cure de médicaments antiviraux.

Fauci a affronté à plusieurs reprises le sénateur Rand Paul (R-Kentucky), qui a accusé le responsable de la santé publique de mentir au Congrès, notamment à propos de l’implication des NIH dans la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine, où le Covid- 19 pandémie aurait pris naissance.

En mars, Paul a même proposé un projet de loi qui abolirait son poste au NIAID. Appel à Fauci “un bureaucrate non élu avec beaucoup trop de pouvoir”, le sénateur a déclaré que scinder sa fonction en trois postes distincts “créer une responsabilité et une surveillance dans une position financée par les contribuables qui a largement abusé de son pouvoir et a été responsable de nombreux échecs et désinformations pendant la pandémie de Covid-19.”

Selon le magazine Forbes, Fauci est l’employé du gouvernement américain le mieux payé, remportant 417 608 dollars en 2019. Les divulgations financières ont également montré que lui et sa femme avaient plus de 10,4 millions de dollars d’investissements à la fin de 2020.