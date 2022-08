Le tsar américain de Covid fait une blague sur la pandémie

Anthony Fauci a plaisanté en disant que le coronavirus n’était pas sorti de Chine, mais de sa cuisine

Le conseiller médical en chef de Joe Biden a plaisanté mardi en disant que c’était lui qui avait concocté le coronavirus dans sa cuisine, dans une tentative apparente de se moquer des tenants de la rhétorique anti-science encore répandue aux États-Unis.

Le Dr Anthony Fauci s’est assis avec son ami et collègue le Dr Larry Corey sur le campus du Fred Hutchinson Cancer Center à Seattle, Washington pour discuter de la pandémie de Covid-19.

S’adressant au tsar de Covid, Corey a noté que l’événement se tenait dans l’État de Washington, “à l’épicentre de l’épidémie initiale.” Il faisait apparemment référence au premier cas de Covid-19 sur le sol américain, qui a été introduit par un Américain qui était rentré chez lui dans la région de Seattle après avoir visité Wuhan, la ville chinoise d’où le virus serait apparemment originaire.

Fauci, cependant, a répondu par une blague. « Non, j’ai développé la souche modèle ancestrale. Je l’ai créé.

“Tu l’as lâché” Cory est intervenu alors que le public éclatait de rire.

“J’étais dans ma cuisine, et…” dit Fauci, faisant un geste pour suggérer qu’il a laissé tomber quelque chose.

Sur une note plus sérieuse, le conseiller en santé de la Maison Blanche a déclaré que son équipe s’attend à une nouvelle augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis cet automne. Il a également exprimé ses inquiétudes quant à la quantité d’informations erronées diffusées sur le coronavirus et les vaccins, alors même que la pandémie est sur le point d’entrer dans sa troisième année.

“C’est toujours étonnant pour moi que les gens puissent encore s’accrocher à de telles contrevérités. Il se passe tellement de choses dans leur vie qu’ils l’acceptent comme un fait », il a dit. “Et tout d’un coup, mentir devient normal.”

Pendant ce temps, tous les compatriotes de Fauci n’ont pas été amusés par ses remarques. “Tout à fait le sujet à trouver humoristique”, a plaisanté un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a demandé de manière rhétorique “Pourquoi aurait-il même plaisanté à ce sujet?”

Au cours de l’événement, Fauci a également reçu le prix honorifique Hutch, qui est généralement décerné aux joueurs de baseball professionnels qui ont agi en tant que défenseurs des soins de santé. Fauci est devenu le deuxième joueur non-baseball enregistré à recevoir un tel prix.

Avant cela, cependant, le conseiller de Biden a également été hué par les fans de baseball alors qu’il lançait le premier lancer avant le match des Mariners de Seattle contre les Yankees de New York. L’une des raisons possibles de l’accueil froid pourrait être le fait que Fauci est un fan de longue date des Yankees.

À la mi-juillet, Fauci a révélé qu’il avait l’intention de prendre sa retraite d’ici la fin du premier mandat de Joe Biden – janvier 2025 – ou même plus tôt. Mais il a également promis de continuer à travailler sur les questions de santé publique après avoir quitté la fonction publique.

Fauci est directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) – depuis 1984. Ces dernières années, il a reçu beaucoup d’attention des médias, car il était l’une des personnalités les plus éminentes à la tête de la réponse aux coronavirus aux États-Unis.

Le vétéran de la santé publique s’est heurté à plusieurs reprises au sénateur républicain Rand Paul, qui l’a accusé d’avoir menti au Congrès, notamment au sujet de l’implication des NIH dans la recherche à l’Institut de virologie de la ville chinoise de Wuhan. Le sénateur est allé jusqu’à proposer un projet de loi qui abolirait le poste de Fauci au NIAID, l’appelant “un bureaucrate non élu avec beaucoup trop de pouvoir.”