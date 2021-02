Le chef américain des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a reçu le lucratif prix Dan David pour son travail pendant la pandémie de coronavirus, notamment pour avoir défendu le rôle de la science face aux critiques du public.

Fauci, qui a été directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) depuis 1984, est le plus célèbre des gagnants de cette année. Le conseil d’administration du prix annuel choisit des leaders dans leur domaine, dans les catégories du passé, du présent et du futur, qui gagnent chacun 1 million de dollars – dont 10% qu’ils donnent aux étudiants de troisième cycle dans leur domaine.

Lauréat du prix « présent », Fauci a démontré «Leadership courageux» pendant la pandémie, selon le professeur Elizabeth Miller de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, qui a expliqué sa sélection.

Miller a félicité Fauci pour «Défendre vigoureusement la science face à des critiques mal informées» et pour ses recherches sur les vaccins à ARNm contre le virus, comme le jab développé par Pfizer-BioNTech. Son travail dans la lutte contre le VIH et le sida a également été cité parmi les raisons de sa sélection.

La gestion par Fauci de l’épidémie de Covid-19 l’a parfois mis sur une trajectoire de collision avec de hauts responsables américains, y compris l’ancien président américain Donald Trump. Il a également attiré des critiques sur ses conseils changeants sur des questions telles que le port de masques ou le pourcentage d’Américains nécessaires pour se faire vacciner pour atteindre l’immunité collective.

Le prix Dan David a son siège à l’Université israélienne de Tel Aviv et ses prix sont décernés par son conseil d’experts internationaux, qui comprend l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger.

Parmi les autres lauréats du prix 2021 figurent les historiens Alison Bashford de l’Université de New South Wales à Sydney, Katharine Park de l’Université Harvard et Keith Wailoo de l’Université de Princeton, qui partagent l’un des prix d’un million de dollars. Les autres lauréats sont Zelig Eshhar de l’Institut Weizmann des Sciences d’Israël, Carl June de l’Université de Pennsylvanie et Steven Rosenberg du National Cancer Institute des National Institutes of Health.

