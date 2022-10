Le trucage du vote flairé lors de l’élection du plus gros ours d’un parc de l’Alaska

NPS n’a pas immédiatement répondu à l’enquête d’Insider quant à savoir s’il y avait eu une fraude électorale lors du vote final de mardi.

Une fois les faux e-mails, les votes et les adresses IP indisciplinées identifiés, 747 a en fait été nommé vainqueur – et participe à la finale de mardi. Le concours est utilisé pour éduquer le public sur la diminution des habitats des ours bruns alors qu’ils chassent et se régalent de saumon pour se préparer à l’hibernation hivernale. Les responsables du parc ont déclaré qu’aucun tour précédent ne contenait de fraude électorale alors qu’ils effectuaient un examen au début de cette semaine, et une boîte CAPTCHA a été ajoutée pour éloigner les robots.

“Les ours grossissent pour survivre, et la santé de l’écosystème de Katmai, comme en témoignent la ruée soutenue du saumon, l’eau propre et la flore et la faune florissantes, permet leur survie”, a déclaré Kraft à Rolling Stone. “Nous espérons que la prise de conscience apportée par la semaine Fat Bear se transformera en bienveillance et en action de la manière la plus logique pour chaque individu.”