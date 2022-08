Le “truc” d’une femme pour qu’un livreur transporte un réfrigérateur chez elle vous fera rire

La tactique bizarre d’une femme pour persuader un livreur de soulever un lourd réfrigérateur à l’intérieur de sa maison a rendu les internautes furieux. Une vidéo virale partagée sur TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux montre une femme allongée sous le véhicule d’un livreur afin de l’empêcher de partir. Lorsque parler à la femme de la situation n’a pas fonctionné, le livreur a filmé tout l’incident devant la caméra et l’a partagé en ligne via TikTok.

Le clip commence par montrer la femme allongée sous le camion de l’homme alors qu’elle essaie d’appeler quelqu’un sur son téléphone. Pendant ce temps, le livreur dit en arrière-plan: «Regardez ce merde fou, comme pour un vrai frère. Elle veut que je la frappe. La dame qui essaie désespérément de persuader le gars de transporter le réfrigérateur à l’intérieur de sa maison répond : « Non, je veux juste que vous mettiez le réfrigérateur dans la maison. Nous ne pouvons pas soulever cette chose, nous n’avons même pas de chariot.

La caméra effectue ensuite un panoramique vers une autre femme qui se tient fermement devant le véhicule. Dans une vidéo ultérieure, le livreur a expliqué que son travail consistait uniquement à déposer le réfrigérateur sur le pas de la porte et qu’il n’avait aucune obligation de le transporter à l’intérieur de la résidence. Cependant, la femme virale dans le clip a insisté pour qu’il retire son ancien réfrigérateur, transporte le nouveau réfrigérateur à l’intérieur de la maison et l’installe pour eux. Après que le livreur ait rejeté la demande de la femme, elle a dormi sous son véhicule dans le but de l’empêcher de partir. À un moment donné, le livreur a dit qu’il avait suggéré à la femme d’appeler quelqu’un pour l’aider dans le travail. Il a poursuivi en disant que la femme avait appelé quelques personnes, mais qu’elle l’avait fait en se couchant à plat sur le sol.

Regardez le clip ci-dessous :

La vidéo virale a été publiée sur Tiktok le 28 juillet et en une semaine, elle a amassé plus de 25 millions de vues par les internautes. Le clip a également laissé une section d’Internet furieuse. En regardant le clip, un utilisateur a répondu: “Je penserais que l’empêcher de partir était un enlèvement.” Alors que beaucoup pensaient que la décision de l’agent de livraison de refuser la demande de la femme était tout à fait appropriée, quelques-uns ont également ajouté qu’il aurait dû aider la femme âgée pour le bien de l’humanité.

