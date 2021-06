Le troupeau chinois d’éléphants migrateurs a maintenant atteint un canton

Le troupeau d’éléphants d’Asie errants en Chine s’attardait actuellement dans une zone particulière du canton de Dalongtan, dans la province du Yunnan, ont indiqué les autorités. Le troupeau a effectué des allers-retours dans la zone d’environ 280 mètres de diamètre à Dalongtan entre 18 heures samedi et 18 heures dimanche, selon le siège en charge du suivi de leur migration. Un éléphant mâle, qui s’est égaré il y a 15 jours, se trouve maintenant à environ 24,3 km du troupeau, rapporte l’agence de presse Xinhua. Les 15 éléphants sont sains et saufs, selon le siège. Les experts continuent de travailler sur des plans pour guider la migration des éléphants, et des mesures de précaution ont été prises pour assurer la sécurité des animaux et des résidents locaux.

Une tonne de nourriture a été fournie aux éléphants dimanche.

Les éléphants ont parcouru environ 500 km au nord de leur forêt natale dans la préfecture autonome de Xishuangbanna Dai, dans le sud du Yunnan, avant d’atteindre Kunming, la capitale provinciale, le 2 juin.

Pendant plus d’un mois, les autorités ont envoyé des policiers escorter le troupeau, évacué des routes pour faciliter leur passage et utilisé de la nourriture pour les empêcher d’entrer dans les zones densément peuplées.

Les éléphants d’Asie se trouvent principalement dans le Yunnan et sont sous la protection de l’État de niveau A en Chine.

La population d’éléphants sauvages dans la province est passée à environ 300, contre 193 dans les années 1980.

