Les astronomes ont découvert l’un des plus petits trous noirs à ce jour, situé à seulement 1500 années-lumière, ce qui en fait également le plus proche de la Terre trouvé à ce jour. Et ils l’ont appelé «la licorne».

Le trou noir a reçu le surnom en partie parce qu’il est si rare mais aussi parce qu’il a été découvert dans la constellation Monoceros, ce qui signifie licorne, selon un communiqué de l’Ohio State University.

Bien que ce soit environ trois fois la masse de notre soleil, la taille est considérée comme minuscule pour un trou noir.

« La licorne » semble être un compagnon d’une étoile géante rouge, c’est ainsi que les scientifiques ont pu la trouver, selon le communiqué de l’université. Comme les trous noirs ne sont pas visibles, les chercheurs ont pu localiser celui-ci après avoir analysé les données documentant certains changements dans l’étoile compagnon.

Une autre photo époustouflante du trou noir publiée:Celui-ci jette un éclairage nouveau sur ses «habitudes alimentaires».

Loin:Les astronomes découvrent le trou noir et le quasar « supermassifs » les plus anciens et les plus éloignés de l’univers

«Lorsque nous avons examiné les données, ce trou noir – la licorne – vient de sortir», a déclaré l’auteur principal Tharindu Jayasinghe, étudiant au doctorat en astronomie à l’Ohio State.

Après avoir remarqué que quelque chose provoquait un changement d’intensité et d’apparence de la géante rouge, Jayasinghe et d’autres chercheurs ont remarqué que quelque chose tirait sur l’étoile, un effet connu sous le nom de distorsion de marée.

Une explication possible de cet effet est un trou noir, mais ce n’est que récemment que les scientifiques ont considéré que des trous noirs d’une si petite masse existaient peut-être, selon le communiqué de l’université.

«Lorsque vous regardez d’une manière différente, ce que nous faisons, vous trouvez des choses différentes», a déclaré Kris Stanek, co-auteur de l’étude et professeur d’astronomie à l’Ohio State. «Tharindu a regardé cette chose que tant d’autres personnes avaient regardée et au lieu de rejeter la possibilité que cela puisse être un trou noir, il a dit: ‘Eh bien, et si cela pouvait être un trou noir?’ ‘

Les résultats des chercheurs ont été publiés mercredi dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.