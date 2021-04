Les scientifiques ont découvert ce qui pourrait être le plus petit trou noir connu de la galaxie de la Voie lactée et le plus proche de notre système solaire – un objet si curieux qu’ils l’ont surnommé «la licorne». Les chercheurs ont déclaré que le trou noir représentait environ trois fois la masse de notre soleil, testant les limites inférieures de taille de ces objets extraordinairement denses qui possèdent une attraction gravitationnelle si forte que même la lumière ne peut pas s’échapper. Une étoile lumineuse appelée orbite géante rouge avec le trou noir dans un soi-disant système d’étoiles binaires nommé V723 Mon.

Le trou noir est situé à environ 1500 années-lumière – la distance parcourue par la lumière en un an, à 9,5 billions de kilomètres (5,9 billions de miles) – de la Terre. Bien que ce soit peut-être le plus proche de nous, il est encore loin. A titre de comparaison, l’étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri, est à 4 années-lumière.

Des trous noirs comme celui-ci se forment lorsque des étoiles massives meurent et que leur noyau s’effondre.

«Nous avons surnommé ce trou noir ‘géante rouge’ en partie parce que le V723 Mon est dans la constellation des Monoceros – ce qui se traduit par licorne – et en partie parce que c’est un système tout à fait unique » en termes de masse du trou noir et de proximité relative avec la Terre, a déclaré l’Ohio Tharindu Jayasinghe, doctorant en astronomie à l’Université d’État, auteur principal de l’étude publiée cette semaine dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Il existe trois catégories de trous noirs. Les plus petits, comme «la licorne», sont des trous noirs dits de masse stellaire formés par l’effondrement gravitationnel d’une seule étoile. Il y a des trous noirs «supermassifs» gargantuesques comme celui au centre de notre galaxie, à 26 000 années-lumière de la Terre, soit quatre millions de fois la masse du soleil. Quelques trous noirs de masse intermédiaire ont également été trouvés avec des masses quelque part entre les deux.

«Il est clair que la nature fait des trous noirs d’un large éventail de masses. Mais un trou noir à trois masses solaires est une grande surprise. Il n’y a pas de très bons modèles pour faire un tel trou noir, mais je suis sûr que les gens travailleront davantage là-dessus maintenant », a déclaré Kris Stanek, professeur d’astronomie à l’Ohio State University et co-auteur de l’étude.

«La licorne» tombe dans ce que les chercheurs ont appelé un «écart de masse» entre les plus grandes étoiles à neutrons connues – des objets formés de la même manière par l’effondrement d’une grande étoile – à environ 2,2 fois la masse de notre soleil et ce qui était auparavant considéré comme le plus petit noir trous à environ cinq fois la masse du soleil.

« La licorne » est vraiment l’un des plus petits trous noirs possible « , a déclaré Jayasinghe.

Sa forte gravité modifie la forme de son étoile compagnon dans un phénomène connu sous le nom de distorsion de marée, la rendant allongée plutôt que sphérique et faisant changer sa lumière lorsqu’elle se déplace le long de sa trajectoire orbitale. Ce sont ces effets sur l’étoile compagnon, observés à l’aide de télescopes terrestres et en orbite, qui indiquent la présence du trou noir.

«Les trous noirs sont électromagnétiquement sombres et sont donc difficiles à trouver», a déclaré Jayasinghe.

Contrairement à d’autres trous noirs en orbite autour d’une étoile, il n’a pas été observé que celui-ci tirait de la matière de son compagnon, qui est 173 fois plus lumineux que notre soleil.

Le seul trou noir potentiel plus petit est celui d’une masse 2,6 fois supérieure à celle de notre soleil qui a été repéré dans une autre galaxie, a déclaré Jayasinghe.

Une autre équipe de scientifiques a décrit l’année dernière un trou noir à environ 1000 années-lumière de la Terre, mais d’autres chercheurs se sont demandé s’il s’agissait d’un trou noir.

