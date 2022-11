Le trou noir le plus proche de la Terre découvert dans notre arrière-cour cosmique

Trous noirs sont impressionnants et puissants et peuvent sembler un peu effrayants grâce à leur réputation d’attraction gravitationnelle si forte que même la lumière ne peut s’échapper. Alors souhaitons la bienvenue à Gaia BH1, le nouveau trou noir le plus proche de la Terre.

Gaia BH1 est en sommeil, 10 fois plus massive que notre soleil et située à environ 1 600 années-lumière dans la constellation d’Ophiuchus (le porteur de serpent). L’équipe à l’origine de la découverte affirme qu’il est trois fois plus proche de la Terre que le précédent gagnant, un trou noir situé dans le Monoceros (licorne) constellation. Gaia BH1 est suffisamment proche pour que le Centre d’astronomie NOIRLab de la National Science Foundation considère qu’il est “dans notre arrière-cour cosmique”.

“Bien qu’il y ait eu de nombreuses détections revendiquées de systèmes comme celui-ci, presque toutes ces découvertes ont ensuite été réfutées”, a déclaré l’astrophysicien Kareem El Badry dans une déclaration de NOIRLab vendredi. “Il s’agit de la première détection sans ambiguïté d’une étoile semblable au soleil sur une large orbite autour d’un trou noir de masse stellaire dans notre galaxie.” Les trous noirs de masse stellaire ont entre cinq et 100 fois la masse de notre soleil, par rapport à trous noirs supermassifs qui vivent au centre des galaxies.

El-Badry est l’auteur principal d’un article sur le trou noir publié dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society revue cette semaine. La longue liste des co-auteurs montre à quel point l’étude était complexe et difficile. La découverte de ce trou noir a été un triomphe scientifique à plusieurs niveaux.

L’histoire commence avec l’observatoire spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne, qui répertorie les étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Les chercheurs qui ont cherché dans les données de Gaia ont repéré une étoile très semblable à notre soleil qui montrait une oscillation distinctive, suggérant que quelque chose tirait dessus. Ce quelque chose s’est avéré être le trou noir dormant.

Les trous noirs dormants sont difficiles à repérer car ils ne font pas grand bruit (comme ce trou noir crachant des jets cosmiques); ils sont juste en train de se détendre. “La seule raison pour laquelle ce trou noir a pu être trouvé était due à la capacité de Gaia à voir la position de l’étoile (qui tourne autour d’elle) avec une si grande précision”, a écrit Tineke Roegiers, membre de l’équipe Gaia dans un communiqué de l’ESA vendredi. “Cette position oscille lorsque l’étoile se déplace autour du trou noir.”

L’observation de Gaia n’était que le début. L’équipe d’astronomie s’est tournée vers d’autres télescopes pour approfondir la découverte. Le télescope Gemini North opéré par NOIRLab à Hawaï a joué un rôle clé en permettant à l’équipe de faire des mesures précises de l’orbite de l’étoile repérée par Gaia. “Nous n’avons pu trouver aucun scénario astrophysique plausible pouvant expliquer l’orbite observée du système qui n’implique pas au moins un trou noir”, a déclaré El-Badry.

Des trous noirs comme celui-ci se forment à partir de l’effondrement d’étoiles massives, donc Gaia BH1 et son étoile compagne forment un système binaire. La formation et l’évolution du système est un peu un mystère. Roegiers a décrit le trou noir comme “assez spécial”, en disant : “Il est différent de tous les autres trous noirs connus, et son existence est difficile à expliquer avec des modèles d’évolution binaire standard”.

NOIRLab estime qu’il pourrait y avoir 100 millions de trous noirs de masse stellaire dans la Voie lactée, bien que très peu ont été confirmés. La découverte de Gaia BH1 est une étape importante vers la localisation et la compréhension des trous noirs silencieux qui n’annoncent pas bruyamment leur existence au cosmos.

Alors bienvenue dans le quartier, Gaia BH1. Cela pourrait être le début d’une nouvelle compréhension de l’évolution des systèmes stellaires binaires. Cela montre que dormant ne signifie pas ennuyeux.