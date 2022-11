Le trou noir ‘Gaia BH1’, 10 fois plus gros que le Soleil, repéré par des astronomes

Une équipe d’astronomes utilisant l’Observatoire international Gemini, exploité par le NOIRLab de la NSF aux États-Unis, a découvert le trou noir connu le plus proche de la Terre.

Il s’agit de la première détection sans ambiguïté d’un trou noir de masse stellaire dormant dans la Voie lactée dont la proximité immédiate de la Terre, à seulement 1600 années-lumière, offre une cible d’étude intrigante pour faire progresser notre compréhension de l’évolution des systèmes binaires.

“Prenez le système solaire, placez un trou noir là où se trouve le Soleil et le Soleil là où se trouve la Terre, et vous obtenez ce système”, a expliqué Kareem El-Badry, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et Max Planck. Institut d’astronomie.

“Bien qu’il y ait eu de nombreuses détections revendiquées de systèmes comme celui-ci, presque toutes ces découvertes ont ensuite été réfutées. Il s’agit de la première détection sans ambiguïté d’une étoile semblable au Soleil sur une large orbite autour d’un trou noir de masse stellaire dans notre Galaxie », a déclaré El-Badry dans un article publié dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Les astronomes utilisant le télescope Gemini North à Hawaï ont découvert cela, que les chercheurs ont surnommé «Gaia BH1».

Ce trou noir dormant est environ 10 fois plus massif que le Soleil et est situé à environ 1600 années-lumière dans la constellation d’Ophiuchus, ce qui le rend trois fois plus proche de la Terre que le précédent détenteur du record, un binaire à rayons X dans la constellation de Monoceros. .

La nouvelle découverte a été rendue possible en faisant des observations exquises du mouvement du compagnon du trou noir, une étoile semblable au Soleil qui orbite autour du trou noir à peu près à la même distance que la Terre autour du Soleil.

L’équipe a initialement identifié le système comme hébergeant potentiellement un Black HoleAby analysant les données du vaisseau spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne.

“Nos observations de suivi Gemini ont confirmé au-delà de tout doute raisonnable que le binaire contient une étoile normale et au moins un trou noir dormant”, a déclaré El-Badry.

On ne sait pas du tout comment l’étoile de masse solaire aurait pu survivre à cet épisode, se retrouvant comme une étoile apparemment normale, comme l’indiquent les observations du binaire du trou noir.

Cela pourrait indiquer qu’il existe des lacunes importantes dans notre compréhension de la formation et de l’évolution des trous noirs dans les systèmes binaires, et suggère également l’existence d’une population encore inexplorée de trous noirs dormants dans les binaires, ont déclaré les chercheurs.

