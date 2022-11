Le trou noir connu le plus proche de la Terre repéré par des astronomes

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Les astronomes ont découvert le trou noir connu le plus proche de la Terre, à seulement 1 600 années-lumière.

Les scientifiques ont rapporté vendredi que ce trou noir est 10 fois plus massif que notre soleil. Et c’est trois fois plus près que le précédent détenteur du record.

Il a été identifié en observant le mouvement de son étoile compagne, qui orbite autour du trou noir à peu près à la même distance que la Terre autour du soleil.

Le trou noir a été initialement identifié à l’aide du vaisseau spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne, a déclaré Kareem El-Badry du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

El-Badry et son équipe ont suivi l’Observatoire international Gemini à Hawaï pour confirmer leurs découvertes, qui ont été publiées dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Les chercheurs ne savent pas comment le système s’est formé dans la Voie lactée. Nommé Gaia BH1, il est situé dans la constellation d’Ophiuchus, le porteur de serpent.

Marcia Dunn, Associated Press