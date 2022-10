Le trou d’ozone s’agrandit cette année, mais continue de se réduire en général

Le trou d’ozone de l’Antarctique la semaine dernière a culminé à une taille modérément grande pour la troisième année consécutive – plus grande que la taille de l’Amérique du Nord – mais les experts disent qu’il continue de se rétrécir malgré les récents problèmes en raison du temps froid à haute altitude.

Le trou dans la couche d’ozone a atteint sa taille maximale de plus de 10 millions de miles carrés (26,4 millions de kilomètres carrés) le 5 octobre, le plus grand depuis 2015, selon la NASA. Les scientifiques disent qu’en raison des températures plus fraîches que la normale dans les régions polaires du sud à 7 à 12 miles de haut (12 à 20 kilomètres) où se trouve le trou dans la couche d’ozone, les conditions sont mûres pour les produits chimiques chlorés qui consomment de l’ozone.

« La tendance générale est à l’amélioration. C’est un peu pire cette année parce qu’il faisait un peu plus froid cette année », a déclaré Paul Newman, scientifique en chef du centre de vol spatial Goddard de la NASA, qui suit l’appauvrissement de la couche d’ozone. “Toutes les données indiquent que l’ozone est en voie de guérison.”

Le simple fait de regarder la taille maximale du trou dans la couche d’ozone, en particulier en octobre, peut être trompeur, a déclaré Susan Solomon, spécialiste de l’ozone, du MIT.

“L’appauvrissement de la couche d’ozone commence PLUS TARD et prend PLUS DE LONGTEMPS pour atteindre le trou maximum et les trous sont généralement moins profonds” en septembre, qui est le mois clé pour examiner la récupération de l’ozone, et non en octobre, a déclaré Solomon jeudi dans un e-mail.

Les produits chimiques de chlore et de brome élevés dans l’atmosphère mangent la couche d’ozone protectrice de la Terre. Le temps froid crée des nuages ​​​​qui libèrent les produits chimiques, a déclaré Newman. Plus il fait froid, plus il y a de nuages, plus le trou d’ozone est grand.

La science du changement climatique dit que le carbone piégeant la chaleur provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel rend la surface de la Terre plus chaude, mais la stratosphère supérieure, au-dessus du piégeage de la chaleur, se refroidit, a déclaré Newman. Cependant, le trou dans la couche d’ozone est légèrement inférieur à celui de la région que l’on pense être refroidie par le changement climatique, a-t-il déclaré. D’autres scientifiques et chercheurs associent le refroidissement de la région au changement climatique.

“Le fait que la stratosphère montre des signes de refroidissement en raison du changement climatique est préoccupant”, a déclaré Martyn Chipperfield, spécialiste de l’atmosphère à l’Université de Leeds. L’inquiétude est que le changement climatique et les efforts pour réduire le trou d’ozone s’entremêlent.

Il y a des décennies, les chimistes de l’atmosphère ont remarqué que le chlore et le brome augmentaient dans l’atmosphère, avertissant de dommages massifs aux cultures, de pénuries alimentaires et d’énormes augmentations du cancer de la peau si rien n’était fait. En 1987, le monde a accepté un traité historique, le Protocole de Montréal, qui interdisait les produits chimiques destructeurs d’ozone, souvent salués comme une réussite environnementale.

C’est un processus lent car l’un des principaux produits chimiques qui consomment de l’ozone, le CFC11, peut rester dans l’atmosphère pendant des décennies, a déclaré Newman. Des études montrent également que les niveaux de CFC11 dans l’air augmentaient il y a quelques années, les scientifiques suspectant des usines en Chine.

Les niveaux de chlore ont baissé de près de 30 % par rapport à leur pic d’il y a 20 ans, a déclaré Newman. Si ces températures fraîches s’étaient produites avec les niveaux de chlore de l’an 2000 “cela aurait été un très très grand trou, beaucoup, beaucoup plus grand qu’il ne l’est maintenant.”

C’est la troisième année consécutive d’un trou dans la couche d’ozone culminant à plus de 9,5 millions de miles carrés (24,8 millions de kilomètres carrés), ce que Salomon a qualifié de très inhabituel et digne d’une étude supplémentaire.

Brian Toon, de l’Université du Colorado, indique que les grands incendies en Australie et l’injection de quantités massives d’eau provenant de l’éruption du volcan sous-marin de janvier sont de nouveaux phénomènes qui pourraient avoir des impacts.

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press