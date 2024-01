Le Tropicana Las Vegas, un monument depuis 1957, sera démoli pour faire place au stade MLB

LAS VEGAS — Le Tropicana Las Vegas, un Monument de Sin City depuis plus de six décennies, ferme ses portes au printemps pour laisser place à un investissement de 1,5 milliard de dollars Stade de la Ligue majeure de baseball qui accueillera le déménagement des Oakland Athletics.

Bally’s Corp. a fait cette annonce lundi, affirmant que la fermeture le 2 avril – quelques jours avant le 67e anniversaire de l’ouverture du Tropicana – marque le début des préparatifs pour la démolition du complexe sur le Strip de Las Vegas.

Le Tropicana a été surnommé le « Tiffany du Strip », décrit comme l’hôtel-casino le plus cher construit à Las Vegas lors de son ouverture avec trois étages et 300 chambres en 1957 pour un coût de 15 millions de dollars.

Aujourd’hui, cette parcelle est le site prévu d’un stade de baseball de 30 000 places avec un toit rétractable. Les 30 propriétaires de MLB en novembre a donné son approbation pour que les A déménagent à Las Vegas.

Dans un communiqué, le président de Bally, George Papanier, a décrit les projets approximatifs comme « une opportunité unique dans une vie ».

“Bally’s attend avec impatience le développement d’un nouveau complexe et d’un stade de baseball qui seront construits à sa place et deviendront un nouveau point de repère, rendant hommage à l’histoire emblématique et à l’attrait mondial de Las Vegas et de ses près de 50 millions de visiteurs par an”, a déclaré le communiqué. a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Le stade approximatif, soutenu par 380 millions de dollars en financement publiquedevrait ouvrir ses portes en 2028, à proximité des domiciles des Vegas Raiders de la NFL, qui ont fui Oakland en 2020, et des Golden Knights de la LNH, qui ont remporté la Coupe Stanley l’année dernière à leur sixième saison seulement.

Bally’s déclare qu’il n’acceptera plus les réservations d’hôtel après le 2 avril et déplacera tous les clients qui réservent après la date de clôture.

Recommandé

L’annonce de la société intervient juste un mois après le Tropicana et le Syndicat des Travailleurs Culinairesqui représente environ 500 travailleurs, a conclu un accord pour un nouveau contrat de cinq ans.

Ted Pappageorge, secrétaire-trésorier du syndicat, a déclaré qu’il espérait que les indemnités de départ garanties dans le dernier contrat faciliteraient ce qu’il considère comme une transition difficile pour la main-d’œuvre en grande partie senior du Tropicana, dont beaucoup, a-t-il dit, ont travaillé à l’hôtel. casino depuis des décennies.

En vertu de la nouvelle convention collective, les employés recevront une indemnité de départ de 2 000 $ pour chaque année de travail. Pour les travailleurs vétérans du Tropicana, a déclaré Pappageorge, cela représente des dizaines de milliers de dollars.

“A Las Vegas, les hôtels sont régulièrement achetés et vendus”, a déclaré Pappageorge. “Ces nouveaux projets sont les bienvenus, mais les travailleurs ne peuvent pas être jetés comme une vieille chaussure.”

Bally’s, basé au Rhode Island, a acheté le Tropicana en 2021 pour 308 millions de dollars.