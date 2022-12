Le trophée prestigieux que Lionel Messi n’a pas encore remporté

De la perte de la rencontre d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à la victoire finale de la compétition, ce fut un voyage épique pour l’Argentine, sous la direction de Lionel Messi au Qatar. Le joueur de 35 ans de Rosario, avec son style de jeu magique, a fait tomber des millions de personnes amoureuses du beau jeu. La Coupe du Monde de la FIFA, avant son édition 2022, était le seul trophée qui a échappé à la carrière sensationnelle de Messi. Cependant, il y a certainement un autre trophée que Messi n’a pas encore remporté et c’est le Golden Foot Award.

A LIRE AUSSI | ‘Certaines des images que j’ai vues… : le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA fait exploser le gardien argentin Emiliano Martinez

Le ‘Golden Foot’ existe depuis 20 ans maintenant et il est décerné au meilleur footballeur du monde. Un joueur doit être âgé de plus de 28 ans pour remporter ce prix. Une gamme de joueurs d’élite tels que Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Ronaldinho ont déjà détenu ce prix. Robert Lewandowski a remporté le prix en 2022.

L’attaquant polonais connaît une saison incroyable pour Barcelone, inscrivant 18 buts et quatre passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues pour le club espagnol jusqu’à présent. Avant de passer au Camp Nou cet été, Lewandowski a également passé un bon moment avec son ancien club du Bayern Munich.

Au cours de la saison 2021-22, l’attaquant de 34 ans a marqué 50 buts et enregistré sept passes décisives pour les géants de la Bundesliga. Robert Lewandowski a marqué 527 buts au niveau du club jusqu’à présent.

L’attaquant du Barca a exprimé sa fierté d’avoir remporté le trophée spécial. « Je suis très heureux, je suis très fier. Pour moi, c’est un immense honneur de remporter ce prix car je sais à quel point j’ai dû travailler dur pour cela et maintenant je peux être fier de moi. Si vous voyez la liste des noms, des gagnants de ce trophée, ça me rend encore plus fier.”

🗣️ “Je suis très heureux, je suis très fier.”Robert Lewandowski a reçu le prix ‘Golden Foot’ qui est décerné au meilleur joueur de l’année civile voté par les journalistes. Il ne peut être gagné qu’une seule fois et vous devez avoir plus de 28 ans pour être en lice. 🏅 pic.twitter.com/tRJkBI16hc – Quotidien du football (@footballdaily) 22 décembre 2022

Lionel Messi a connu un excellent début de saison au Parc des Princes cette saison, avec 26 contributions de buts directs en 19 matchs pour l’équipe de Ligue 1. L’attaquant argentin a également remporté le Ballon d’Or pour ses exploits lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec sept buts et trois passes décisives. Le joueur de 35 ans a marqué dans chacun des matches à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA, faisant de lui le seul joueur de l’histoire de la compétition à le faire.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici