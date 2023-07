Le trophée Heisman réorganise son logo avant la saison de football universitaire 2023

Le trophée Heisman, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football universitaire, fait peau neuve. Sorte de.

Le logo du trophée a été mis à jour pour un look plus moderne, a annoncé lundi le Heisman Trophy Trust. La silhouette est maintenant placée sur un fond doré et comprend un contour mis à jour de la statue. Le trophée lui-même restera dans sa même forme iconique.

« Notre logo change. Notre engagement ne l’est pas », a déclaré le Heisman Trophy Trust dans une vidéo d’annonce soulignant le changement.

La vidéo mettait en vedette l’ancien entraîneur-chef de basket-ball de longue date de Duke, Mike Krzyzewski, le récipiendaire du prix humanitaire Heisman en 2022, ainsi que le quart-arrière de l’USC et vainqueur du trophée Heisman en 2022, Caleb Williams.

Williams est le favori à répéter en tant que vainqueur de Heisman en 2023, atteignant +500 sur FOX Bet.

Tendance FOOTBALL COLLEGE