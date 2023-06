Le trophée d’État est le premier dans l’histoire du football de Lincoln-Way East – Shaw Local

NAPERVILLE – Même si aucune équipe ne veut être celle qui perd deux fois lors de la finale de l’État et rentre à la maison avec le trophée de la quatrième place, l’équipe de football féminine de Lincoln-Way East n’a versé aucune larme samedi après la quatrième des Griffins. placez l’arrivée à la finale d’État de classe 3A.

C’est parce que c’était la première fois qu’une équipe de football – garçons ou filles – remportait un trophée d’État.

Et à Lincoln-Way East, cela veut dire quelque chose.

Depuis son ouverture, East est une force dans le monde du sport. Les Griffins n’ont jamais manqué les séries éliminatoires de football. Le programme de softball a remporté un championnat d’État au cours de sa première année de compétition universitaire. Les Griffins participent si souvent à des compétitions d’État que la devise de leur école devrait simplement être « Lincoln-Way East : nous gagnons des choses ».

Mais, jusqu’à samedi, ils n’avaient pas remporté de trophée d’État de football. Ils ont sept trophées garçons en gymnastique, six en volley-ball garçons, deux en water-polo garçons, sept (tous titres) en cheerleading, cinq en football, (trois titres), un en cross-country filles, six en athlétisme filles, (cinq titres) et quatre en softball (un titre). Alors qu’il n’y avait encore que deux classes au football, les Griffins se sont qualifiés deux fois (2004, 2006), mais ont perdu en quart de finale à chaque fois et n’ont remporté aucun trophée.

Maintenant, le football féminin est entré dans le chat du trophée, et le reste de l’État pourrait vouloir se lever et en prendre note. Les Griffins sont non seulement arrivés sur la scène, mais ils l’ont fait avec une jeune équipe qui ne comptait que quatre seniors – Brooklyn Mortell, Olivia Desjardins, Avery Gast et Madison Dzeidzic – sur la liste, seuls Mortell et Dziedzic dans la formation de départ.

Brooklyn Mortell de Lincoln-Way East passe le ballon contre Sandburg lors de la demi-finale de la section Sandburg de classe 3A. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Le reste de la formation peut revenir la saison prochaine, y compris les meilleurs buteurs Cami Butler et Ellie Feigl, qui ont chacun marqué 17 fois pour les Griffins cette année. Reviendra également le deuxième Payton Lucitt, qui a marqué le seul but de la défaite 2-1 contre Libertyville lors du match pour la troisième place.

« C’était incroyable d’arriver ici », a déclaré Lucitt. « Je suis tellement fier de cette équipe et d’en faire partie. Nous n’étions jamais allés dans l’État et n’avions jamais remporté de trophée auparavant, donc cette saison est un succès quoi qu’il arrive.

Mortell était plus qu’heureux d’être un senior et un leader pour l’équipe qui a brisé la glace du trophée d’État.

« Il n’y a pas moyen d’être triste », a-t-elle déclaré. « J’ai pu jouer à State avec mes meilleurs amis et je suis fier de faire partie de quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant. Être bouleversé semblerait juste mal.

« Je me sens très chanceuse d’être une leader dans cette équipe et de montrer aux jeunes filles ce qu’elles doivent faire pour être là où elles veulent être, tout comme les filles plus âgées l’ont fait pour moi quand j’étais plus jeune. Je pense que vous apprenez plus de vos pertes que de vos victoires. Après cela, cela dépend de ce que vous faites de ce que vous avez appris de vos pertes qui est important.

Breanna Herlihy de Lincoln-Way East tente de chasser le ballon devant Ellie Rebman de Libertyville lors du match de troisième place de l’IHSA classe 3A au North Central College de Naperville. (Gregory Shaver/Gregory Shaver pour Shaw Media)

L’entraîneur de l’Est, Mike Murphy, avait déjà un trophée d’État à son actif en tant qu’entraîneur des filles à Lincoln-Way North en 2014 lorsqu’il est venu à l’Est en 2017 après la fermeture de North.

Il était heureux de ramener le premier trophée de football dans l’Est et a de grands espoirs pour l’avenir.

« C’est l’histoire », a déclaré Murphy. « Oui, ça pue d’être quatrième une fois que vous êtes ici, mais si vous m’aviez dit, ainsi qu’à toutes les filles de l’équipe avant la saison, que nous finirions quatrièmes dans l’État, nous l’aurions pris.

« Ces filles ont concouru toute l’année, et elles ont bien concouru contre deux très bonnes équipes [O’Fallon in the semifinals, Libertyville in the third-place match]. Cela leur permet de savoir qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs de l’État et ce qu’il faut pour faire partie de ce groupe. Et cela ne mentionne même pas les grandes équipes qui étaient dans notre section et supersection que nous avons battues pour arriver ici.

« Brooklyn et Madison étaient de grands leaders. Brooklyn donnerait des discours d’avant-match ou à la mi-temps pour motiver les filles, et les deux nous manqueront beaucoup. Leur leadership était si précieux. Nous étions une équipe junior, avec quelques étudiants de première et de deuxième année également.

« Nous espérons que ce n’est que le premier trophée de beaucoup d’autres à venir. »