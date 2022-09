Le trophée de la Coupe du monde visite l’Iran pour la première fois de l’histoire du pays

Jeudi 1er septembre, le trophée Jules Rimet s’est arrêté à la tour Milad de Téhéran lors de la tournée mondiale en vue de la Coupe du monde de football 2022. Bien que Qatar 2022 soit la sixième participation de l’Iran à la Coupe du monde, c’est la première fois que le trophée de la Coupe du monde est présent dans son pays. L’ancien gardien iranien Ahmad Abedzadeh, qui a joué pour l’équipe Melli lors de France 1998, a aidé à révéler le trophée plaqué or. Il a été rejoint aux côtés du président de la fédération iranienne de football nouvellement élu, Mehdi Taj.

Mehdi Taj est le directeur du football qui a repris son ancien rôle. Le directeur général a été président entre 2016 et 2019. De plus, Mehdi Taj est membre du comité d’urgence de l’AFC depuis mai 2020. En tant que membre du conseil d’administration, il participe à des réunions concernant des problèmes régionaux, comme la plus récente épidémie de COVID-19. .

Le président nouvellement élu a été à l’avant-garde des discussions avec Gianni Infantino, le président de la FIFA, sur la résolution des problèmes omniprésents au sein de la société iranienne du football. Le cas le plus célèbre est celui des droits des femmes lors des matchs de football.

Plus tôt cette année, des milliers de femmes détentrices de billets en Iran ont été dissuadées par des gaz lacrymogènes avant un match de qualification. La FIFA a réitéré ses remontrances au gouvernement iranien pour qu’il s’abstienne d’intervenir dans les affaires de sa fédération de football. Alors que la Coupe du monde au Moyen-Orient se profile à l’horizon, Mehdi Taj entend trouver des solutions, évitant une suspension de l’instance dirigeante mondiale du football.

« Nous devons travailler ensemble pour résoudre nos problèmes. Il est maintenant temps de travailler dur. Je remercie les deux autres candidats. Nous devons aller vers la fraternité et la coopération. Le passé est le passé; nous devons avancer.

Il y a une lueur d’espoir en ce qui concerne les droits des femmes en Iran. Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes sont interdites d’accès aux événements sportifs en raison de décrets fondamentalistes de la théocratie chiite iranienne. Mais, par exemple, les fans féminines ont été autorisées à assister à un récent match de football au “Freedom Stadium” de Téhéran, lors d’un match de la Persian Gulf Pro League entre l’Esteghlal FC et le Kerman FC. Les femmes ont été photographiées portant la couleur bleue de leur équipe à domicile, prenant des selfies et agitant des drapeaux dans une section désignée. Alors que la Persian Gulf Pro League progresse, Mehdi Taj ambitionne de poursuivre les relations harmonieuses entre la FFI et la FIFA.

L’Iran siège dans le groupe B en tant qu’outsider écrasant contre l’Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis d’Amérique lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Crédit photo : xFfirix