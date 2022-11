Le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA revient au Qatar avant l’ouverture du tournoi

Une semaine après le coup d’envoi, le trophée de la Coupe du monde est revenu au Qatar dimanche, les équipes et les supporters ont commencé à arriver et des barrières de sécurité ont été érigées à travers Doha avant l’un des tournois de football les plus controversés de tous les temps.

Le trophée qui sera remis à l’équipe gagnante le 18 décembre est revenu d’une tournée mondiale à temps pour le match d’ouverture de dimanche prochain lorsque les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur.

Les appels de la FIFA à «se concentrer sur le football» ont cependant lutté contre un projecteur international sur le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants, aux femmes et à la communauté LGBTQ. Le Qatar a repoussé avec colère la plupart des attaques et les médias locaux ont fustigé dimanche “l’arrogance” de certains pays occidentaux.

“Cela semble avoir été tout ce que nous avons lu ces dernières semaines”, a déclaré Ringo Gonzalez, un Équatorien basé en Allemagne, qui faisait partie des fans qui se sont rassemblés au compte à rebours de la Coupe du monde sur le front de mer de Doha tôt dimanche.

« Ce sera bien de voir les équipes faire enfin quelque chose. Je veux que l’Équateur réussisse et voie Lionel Messi et les autres grands noms en action.

L’équipe des Etats-Unis est déjà arrivée à Doha et l’Australie devait les rejoindre dimanche. Le Qatar prévoit que plus d’un million de fans seront dans le plus petit pays à accueillir une Coupe du monde, et beaucoup sont arrivés dans la capitale.

De nombreux joueurs vedettes étaient encore impliqués pour leurs clubs européens dimanche lors des matchs finaux avant la pause de la saison pour la Coupe du monde.

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe ont tous été nommés dans la formation de départ du Paris Saint-Germain contre Auxerre en Ligue 1.

Dans le port de Doha, le navire de croisière géant nouvellement construit, le MSC Europa, devait être officiellement nommé dimanche avant d’accueillir des milliers de fans de la Coupe du monde.

Pas de champagne pour nommer les navires

Dans une concession à la culture islamique du Qatar qui restreint l’alcool et interdit les jeux d’argent, une bouteille d’eau de rose devait être écrasée sur la coque au lieu du champagne traditionnel pour l’inauguration et le casino du navire devait être fermé pendant qu’il était au port.

Trois navires de croisière accueilleront jusqu’à 10 000 fans et MSC a déclaré que l’Europa était complet pour les deux premières semaines du tournoi de 29 jours.

Sur terre, des barrières ont été érigées dans les rues principales et autour des stations de métro et des stades alors que les forces de sécurité se préparent à l’invasion du football.

Les organisateurs affirment que 2,9 millions des 3,1 millions de billets ont été vendus et des dizaines de fans pleins d’espoir ont attendu devant le centre de billetterie de la FIFA dans l’espoir que des billets rares soient disponibles pour les meilleurs matchs.

Matthew Coleman, un Australien vivant à Doha, et son ami néerlandais Gijs Beenker, sont repartis bredouilles car il n’y avait pas de matchs “intéressants” disponibles.

Dans un magasin de souvenirs de la Coupe du monde à proximité, le personnel a déclaré que les Européens qui achètent le ballon officiel ou la mascotte La’eeb étaient les principaux clients.

Les travailleurs migrants d’Asie du Sud ont acheté des milliers de répliques de chemises brésiliennes et argentines et peuvent être vus les porter dans les rues. Les ouvriers sont au centre d’un différend souvent acrimonieux sur les morts, les blessures et leurs conditions de travail depuis que le Qatar a remporté la Coupe du monde en 2010.

Les médias européens et qatariens ont poursuivi dimanche leur guerre des mots sur la question de savoir si l’État du Golfe, riche en énergie, devait accueillir l’événement.

Un journal britannique a déclaré que de nombreux fans pensaient que les Indiens du Qatar avaient été «payés» pour participer à des rassemblements soutenant l’Argentine et le Brésil. Des milliers de travailleurs migrants ont afflué vers la marche vendredi.

En réponse, le journal qatarien Al-Sharq a déclaré que la campagne anti-Qatar “confirme l’arrogance de certains pays occidentaux qui pensent que l’organisation de la Coupe du monde doit rester leur monopole”.

Al Raya a déclaré que “l’atmosphère enthousiaste et festive des grandes foules de fans de football de différentes nationalités à Doha a révélé l’échec des campagnes de diffamation menées par certains médias et politiciens occidentaux contre la Coupe du monde 2022”.

