Un siège de toilette pillé dans la salle de bain personnelle du leader nazi est vendu aux enchères par la famille d’un soldat du New Jersey qui l’a pris comme un rappel humoristique des plans ratés d’Hitler pour dominer d’autres nations.

Selon la description du lot, les souvenirs étranges proviennent de la résidence Berghof à Berchtesgaden. Un soldat américain du nom de Ragnvald C.Borch était un agent de liaison avec la 2e division blindée française et est devenu l’une des premières troupes alliées à atteindre le bâtiment au début de mai 1945.

À ce moment-là, Hitler lui-même était déjà mort et sa résidence a été fortement endommagée par les bombardements et un incendie allumé par des soldats nazis en retraite, mais certaines de ses affaires sont restées intactes et ont été pillées.

La part du butin de Borch consistait en deux peintures à l’huile, un gilet blindé de la Première Guerre mondiale et le siège des toilettes. Selon la légende familiale transmise par son fils Michael, lorsqu’un camarade de la police militaire lui a demandé pourquoi il voulait ce dernier trophée, il a répondu: «Où pensez-vous qu’Hitler a mis son cul?»

Le siège et le couvercle en deux parties avec d’autres « souvenirs » ont été renvoyés à la femme de Borch et sont restés exposés dans le sous-sol de sa maison dans le New Jersey. Les médias locaux ont écrit à ce sujet, comme en témoigne une coupure de presse qui est offerte avec des photos de guerre de Borch et d’autres souvenirs dans le même lot.

Certes, la relique de la chute nazie n’a pas attiré la même attention que la tristement célèbre « toilette d’Hitler », qui a été prise sur le navire aviso mis au rebut « Grille » et s’est retrouvée dans une station-service du New Jersey. Mais la salle de vente Alexander Auctions dit que leur offre est un « Pièce unique en son genre », contrairement aux toilettes, qui étaient peut-être l’une des douzaines installées sur le yacht.

« Cet exemple provenait de la salle de bain personnelle d’Hitler, d’aussi près d’un » trône « que le dictateur ne l’aurait jamais eu », Ça disait.

Reste à savoir si l’attrait de l’unicité est suffisamment fort pour que quelqu’un souffle au moins 5 000 $ sur le siège. Une tentative antérieure de la même maison de vente aux enchères de vendre le bar de «Grille» n’a pas abouti. Les vendeurs espéraient obtenir au moins 150 000 $ pour le meuble de führer en forme de globe, mais aucune offre n’a été faite à ce sujet.

