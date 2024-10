Qui a dit que l’argent ne pouvait pas acheter le trône de fer ? Le siège du pouvoir convoité de Westeros, qui était au cœur de l’épopée fantastique de HBO, « Game of Thrones », a remporté près de 1,5 million de dollars aux enchères.

Le Trône de fer en tournée originale vendu pour 1,49 million de dollars samedi après une guerre d’enchères de six minutes, selon Heritage Auctions, qui a organisé une vente des accessoires et costumes emblématiques de la série télévisée phare.

La chaise accessoire de 7 pieds de haut, moulée à partir du trône original utilisé à l’écran, est en plastique peint orné de bijoux et conçue pour ressembler à une chaise forgée par un dragon faite « des épées des vaincus, des milliers d’entre elles, fondues ensemble comme tant de bougies », a déclaré Heritage Auctions.

L’identité du soumissionnaire – euh, nouveau roi ou reine de Westeros – n’est pas connue du public car le soumissionnaire souhaite rester anonyme, a confirmé lundi un porte-parole d’Heritage.

Le trône était l’objet le plus vendu lors de la vente aux enchères du week-end. L’événement, qui s’est déroulé sur trois jours, a présenté plus de 900 lots, a attiré plus de 4 500 enchérisseurs dans le monde entier et a récolté plus de 21 millions de dollars, ce qui en fait la vente aux enchères la plus réussie de costumes, d’accessoires et bien plus encore pour un seul film ou émission de télévision, a déclaré Heritage. . (La vente aux enchères de 2011 de la légende du cinéma Debbie Reynolds occupe la première place pour la maison de vente aux enchères basée à Dallas avec une prise de 22,8 millions de dollars.)

La vente aux enchères « Game of Thrones » comprenait également trois versions de Longclaw – l’épée en acier valyrienne brandie par Jon Snow (Kit Harington) en tant que Lord Commandant de la Garde de Nuit. Le version lourde « héros » vendu 400 000 $, la version « action » plus légère fournie avec L’ensemble de fourrure de Jon pour son voyage au-delà du mur de la saison 7 vendu 137 500 $ et une itération « action » en caoutchouc dur vendu pour 106 250 $.

Pendant ce temps, Jon ensemble signature Night’s Watch vendu vendredi pour 337 500 $ après une guerre d’enchères prolongée et est devenu le costume le plus vendu de la vente aux enchères. Le sol Westeros Map Room à quatre panneaux, une figurine d’exposition White Walker, le Armure de montagne, Le héros de Ned Stark épée longue, fourreau et ceinture, et un œuf de dragon présentés à Daenerys Targaryen ne sont que quelques-uns des autres objets du lot.

« Dès le moment où nous avons lancé les enchères Game of Thrones en septembre, il était clair que cela allait trouver un écho chez tout le monde », a déclaré Joe Maddalena, vice-président exécutif d’Heritage Auctions, dans un communiqué. « Ce sont des trésors extraordinaires réalisés par des costumiers et des accessoiristes lauréats d’un Emmy, qui ont travaillé sans relâche pour adapter les merveilleux romans de George RR Martin. »

« Nous sommes très heureux du résultat de cette vente aux enchères pour certains des souvenirs les plus emblématiques de Game of Thrones », a ajouté Janet Graham Borba, vice-présidente exécutive de la production chez HBO. « Ces fans continuent d’être des collectionneurs passionnés, et nous leur sommes reconnaissants, ainsi qu’à nos partenaires d’Heritage, d’avoir fait de cela un énorme succès. »

« Game of Thrones », une adaptation télévisée des romans « A Song of Ice and Fire » de Martin, a fait ses débuts sur HBO en 2011 et a été diffusé sur le réseau câblé premium pendant sept saisons jusqu’en 2019. Il a remporté 59 Emmy Awards au cours de sa diffusion et a cédé plusieurs projets dérivés, dont la série préquelle « La Maison du Dragon ».