Le tronçon nord du HS2 est désormais supprimé – quelle est la prochaine étape pour le transport ferroviaire dans le nord ?

Rishi Sunak a supprimé aujourd’hui HS2 au nord de Birmingham, affirmant que cela libérerait 36 ​​milliards de livres sterling à consacrer à d’autres projets de transport ailleurs.

Le Premier ministre a énuméré un certain nombre d’autres programmes qui bénéficieraient d’un financement qui serait dépensé au cours de la même période 2029-40 que prévu pour le HS2.

Cependant, le gouvernement n’a pas communiqué sur les délais de financement de ces projets, de sorte qu’ils pourraient être encore loin.

Il s’agit d’un mélange de projets ferroviaires, routiers et de transports publics locaux. Voici ce que nous savons :

Rail de la centrale électrique du Nord

Le gouvernement s’est engagé depuis longtemps à améliorer les liaisons ferroviaires est-ouest entre les villes du nord. D’abord sous le nom de HS3, puis sous le nom de Northern Powerhouse Rail.

Les changements dans le discours de Sunak sont le rétablissement des plans antérieurs pour une gare à Bradford et l’électrification de la ligne vers Hull. Ceux-ci avaient été inclus dans les plans initiaux, mais ont ensuite été abandonnés pour économiser de l’argent lorsque M. Sunak était chancelier.

Une autre différence est que le gouvernement a annoncé qu’il consacrerait 12 milliards de livres sterling supplémentaires au remplacement d’un tronçon de voie ferrée entre Liverpool et Manchester qui aurait été en partie fourni par HS2.

Améliorations routières

Le gouvernement a réaffecté une partie des fonds du secteur ferroviaire vers des projets routiers.

Les améliorations routières mentionnées par le Premier ministre lors de son discours comprennent des travaux visant à améliorer les autoroutes A1, A2, A5, A75 et M6.

Il y aura également un financement pour le contournement de Shipley, la route de secours de Blyth et « 70 autres projets routiers ». Les documents d’accompagnement publiés par le gouvernement mentionnaient à plusieurs reprises la réparation des nids-de-poule. Mais aucun autre détail sur ce à quoi ressembleront les mises à niveau ou quand elles pourraient commencer n’a été donné.

(HS2)

Tramways pour Leeds

Le gouvernement a alloué 2,5 milliards de livres sterling pour un « système de transport en commun du West Yorkshire » – ou tramways – pour Leeds.

Les ministres affirment que la ville « ne sera plus la plus grande ville européenne sans système de transports en commun » et ont promis « jusqu’à sept lignes potentiellement créées dans le cadre d’un réseau transformé ».

Leeds s’est vu promettre à plusieurs reprises des investissements dans les transports et ne les a pas reçus.

La ligne principale du nord du Pays de Galles

L’un des nouveaux projets évoqués par le Premier ministre était l’électrification de la ligne principale du nord du Pays de Galles, de Holyhead à Crewe.

C’est l’un des objectifs du gouvernement et des entreprises galloises depuis un certain temps, mais le financement fait jusqu’à présent défaut. Il recevra 1 milliard de livres sterling.

Les entreprises ont demandé à plusieurs reprises que la ligne soit électrifiée. Dès 2015, le chancelier de l’époque, George Osborne, avait déclaré qu’il existait des « arguments très solides » en faveur du câblage de la ligne.

Ligne Don Valley

Cette ligne ferroviaire en bordure de Sheffield sera remise au service des passagers entre Stocksbridge et Sheffield.

La ligne a été construite dans les années 1840 mais fermée aux passagers dans les années 1970. Il n’est actuellement utilisé que par les trains de marchandises desservant une aciérie, mais il est prévu de rétablir un service de passagers depuis au moins 2003.

Améliorations ferroviaires des Midlands

Le métro des West Midlands et le Nottingham Express Transit reçoivent des liquidités qui pourraient être utilisées pour des extensions, même s’il appartiendra aux autorités locales de décider de la manière de procéder.

Le gouvernement affirme que les extensions pourraient inclure la construction du réseau de tramway de Nottingham jusqu’à Gedling et Clifton South.

Il financera également intégralement le Midlands Rail Hub à hauteur de 1,75 milliard de livres sterling pour connecter 50 gares. Et plus de 1,5 milliard de livres sterling ont été garantis pour le financement des transports locaux pour le nouveau maire des East Midlands qui sera élu en mai 2024.

Plus d’un milliard de livres sterling de financement supplémentaire pour les transports locaux ont également été promis pour la région urbaine des West Midlands. Et un nouveau fonds de 2,2 milliards de livres sterling pour les transports locaux dans toutes les régions des Midlands de l’Ouest et de l’Est en dehors des régions urbaines. Des lignes de transport rouvertes et de nouvelles gares sont également prévues pour la ligne Ivanhoe dans les East Midlands.

Autres améliorations à travers le pays

Downing Street a également annoncé des améliorations ferroviaires dans le sud-ouest et a déclaré qu’il maintiendrait le plafond de 2 £ sur les tarifs des bus en Angleterre jusqu’à fin décembre 2024.

Il transformera également la jonction ferroviaire d’Ely, dans le Cambridgeshire et modernisera l’A75 entre Gretna et Stranraer pour renforcer les liaisons avec l’Irlande du Nord via des ferries.