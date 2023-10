Le tronçon nord du HS2 abandonné – des semaines après que The Independent a révélé le projet de Sunak de le supprimer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak devrait profiter de la conférence du parti conservateur pour confirmer qu’il a abandonné la partie nord du HS2 – quelques semaines plus tard. L’indépendant a révélé qu’il avait eu des discussions secrètes sur l’abandon du projet.

L’indépendant Il semble que la route au nord de Birmingham sera suspendue pendant sept ans dans le but d’abandonner le projet à long terme – une décision qui a suscité la fureur des maires et des chefs d’entreprise du nord.

Une source proche des discussions gouvernementales a déclaré que M. Sunak ferait probablement cette annonce dans son discours de mercredi, même si elle pourrait désormais être avancée à mardi.

L’indépendant Il semble que la décision de laisser ouverte la possibilité que HS2 puisse être relancé d’ici la fin de la décennie n’a été prise qu’après que l’exclusivité initiale de cette publication ait provoqué une réaction violente et effrayé le numéro 10.

Cette décision a complètement éclipsé la deuxième journée de la conférence du parti à Manchester, le chancelier Jeremy Hunt n’ayant pas reçu l’attention qu’il aurait peut-être espérée.

Cela se présente comme :

Le maire conservateur, Andy Street, a fustigé M. Sunak, affirmant qu’il « tournait le dos » à l’idée de passer au niveau supérieur.

Le Trésor a refusé de confirmer cette décision, affirmant qu’il s’agissait d’une décision du Premier ministre.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak d’avoir transformé sa conférence en « pagaille »

M. Sunak a prévu de réunir ses ministres pour un cabinet d’urgence mercredi

Liz Truss a été assaillie par des dizaines de députés conservateurs soutenant son appel à davantage de réductions d’impôts et de déréglementation.

Andy Street, le maire conservateur des West Midlands, a supplié M. Sunak de ne pas abandonner la partie nord du HS2. La personnalité influente a déclaré que cela signifierait « annuler l’avenir » et a averti que la crédibilité de la Grande-Bretagne aux yeux des investisseurs mondiaux était « désormais en jeu ».

Dans un message enflammé adressé au Premier ministre à l’extérieur de la salle de conférence, il a ajouté : « Nous ne devons pas abandonner. Nous devons maintenir le cap… Vous tournerez le dos à une opportunité de passer au niveau supérieur, une opportunité unique dans une génération. Vous porterez effectivement atteinte à notre réputation internationale en tant que lieu d’investissement.

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, a ajouté que c’était une « folie » de laisser inachevé le projet d’infrastructure phare du Royaume-Uni, et a déclaré que cette décision pourrait « mettre fin » aux promesses de nivellement des conservateurs.

Jeremy Hunt et Rishi Sunak devraient abandonner la partie nord du HS2 (PENNSYLVANIE)

Le Premier ministre devrait réunir ses ministres mardi, mais les ministres ont déclaré L’indépendant que, pour l’instant, rien n’est dans leur agenda.

Une source a déclaré L’indépendant qu’il y aurait une « réaffectation » de l’argent HS2 au programme ferroviaire est-ouest connu sous le nom de Northern Powerhouse Rail dans le but de garder les députés conservateurs et les chefs d’entreprise en colère.

M. Sunak devrait également annoncer que le tronçon du réseau Birmingham-Londres se terminera à Old Oak Common, dans l’ouest de Londres, plutôt qu’à Euston.

L’indépendant a révélé pour la première fois les pourparlers secrets – nom de code Projet Redwood – le 14 septembre. Une estimation des coûts a montré que l’abandon de la phase 2 du HS2 permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling, bien que 2,3 milliards de livres sterling aient déjà été perdus au profit de la partie nord. Le numéro 10 a fait preuve d’obstruction à plusieurs reprises lorsqu’il a été contacté au sujet de notre histoire, avant que les ministres n’admettent que des pourparlers avaient lieu.

Les hauts responsables impliqués dans la livraison du HS2 ont déclaré qu’ils continuaient de faire pression pour sauvegarder la législation nécessaire à la poursuite de la construction du réseau ferroviaire à grande vitesse à l’avenir, dans l’espoir qu’un gouvernement travailliste puisse relancer la partie nord si le parti accède au pouvoir en 2024.

La suppression du tronçon nord du HS2 créerait un « désordre » et détournerait les investisseurs, préviennent les experts du secteur. (Archives PA)

Un projet de loi hybride autorise le creusement du tunnel HS2 entre Manchester et Crewe. Les députés du Nord et les chefs d’entreprise font également pression pour obtenir autant d’argent que possible pour renforcer les liaisons ferroviaires est-ouest.

Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré qu’il semblait que la conférence des conservateurs, qui se tient cette année à Manchester, « restera dans les mémoires comme celle où ils nous ont débranchés », ajoutant : « Qu’est-ce qui leur donne le droit de traiter les gens ici… comme des citoyens de seconde zone ?

M. Burnham a déclaré qu’il pouvait accepter des modifications dans le « phasage » du projet, mais que HS2 ne devait pas être annulé.

« Si la décision est de donner la priorité à cette section nord et à des liaisons est-ouest plus larges, nous pourrions vivre avec cela – à condition, cependant, qu’ils ne suppriment pas le HS2 », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée à la hâte en marge de la conférence des conservateurs. .

« Il y a beaucoup en jeu ici. Notre réputation en tant que pays est en jeu », a déclaré plus tard M. Burnham lors d’une réception industrielle organisée par le High Speed ​​Rail Group.

« Si cette prise est débranchée, cela signifie en fait que l’économie du nord de l’Angleterre sera plus petite au 21ème siècle qu’elle n’aurait pu l’être autrement. C’est un message à [people] ici qu’ils sont des citoyens de seconde zone.

Patrick McLoughlin, ancien secrétaire conservateur aux Transports sous David Cameron et maintenant président de Transport for the North, a déclaré lors du même événement : « Ceci [decision] ne doit pas être réalisé de manière isolée, sans discuter avec les maires élus. Nous avons un système de déconcentration, de maires de métro élus. Nous ne devrions pas découvrir tout d’un coup que le Premier ministre et la chancelière envisagent cette question.»

Jeremy Hunt prononce son discours lors de la conférence conservatrice (Fil PA)

Les députés conservateurs de Red Wall du Northern Research Group ont signalé leur volonté d’accepter un long retard dans la partie nord du HS2 – à condition que M. Hunt et M. Sunak s’engagent en faveur du Northern Powerhouse Rail.

L’idée de supprimer la route nord du HS2 s’est heurtée à l’opposition de trois anciens premiers ministres – Boris Johnson, Theresa May et David Cameron – ainsi que des anciens chanceliers George Osborne et Philip Hammond. M. Johnson a déclaré que ce serait « une folie totale ».

Mais Jeremy Hunt a déclaré que les coûts de construction de la ligne à grande vitesse étaient devenus « hors de contrôle ».

La chancelière a déclaré à la BBC : « Je dois répondre à la question de savoir pourquoi la construction d’un train à grande vitesse dans ce pays coûte 10 fois plus cher que de l’autre côté de la Manche en France, parce que c’est l’argent des contribuables. »

Et la députée conservatrice Esther McVey, dont la circonscription de Tatton est proche du Grand Manchester, a salué l’idée de supprimer le tronçon nord du HS2.

Mme McVey a affirmé que la ligne ferroviaire « anéantirait nos transports locaux » dans le nord de l’Angleterre.

S’adressant à la BBC, elle a déclaré : « Dieu merci, le Premier ministre s’intéresse à la montée en flèche des coûts du HS2, car ce qui aurait pu être réalisable à 37 milliards de livres sterling ne l’est en réalité pas à 120 milliards de livres sterling en direction du nord. »

Elle a appelé le Premier ministre à « arrêter cela dès que possible » et à investir l’argent dans les infrastructures locales afin de mieux relier les villes du Nord.

Andy Bagnall, directeur général de Rail Partners – l’organisme qui chapeaute les grandes compagnies ferroviaires – a déclaré que la suppression du tronçon de Manchester « enverrait une onde de choc à travers l’industrie ferroviaire, sa chaîne d’approvisionnement et tous ceux qui ont un intérêt dans le projet, y compris le les communautés du Nord qu’il aurait servies ».

Sunak devrait maintenant confirmer que le tronçon nord du HS2 sera abandonné lors de la conférence des conservateurs (Getty Images)

Jurgen Maier, l’ancien patron de Siemens, a déclaré que le gouvernement « laissait tomber les générations futures ». Il a dit L’indépendant: « Les projets d’infrastructures complexes se heurtent toujours à des problèmes. Les gens intelligents se réunissent autour de la table pour les résoudre – ils ne s’enfuient pas et n’annulent pas.

Louise Haigh, secrétaire d’État fantôme aux Transports, a attaqué la conférence « chaotique » de M. Sunak et a déclaré que le « fiasco » montrait que les conservateurs étaient « trop divisés et trop distraits » pour gouverner. Elle a ajouté : « La relance de Rishi Sunak est maintenant en train de dérailler. »

Le porte-parole des Lib-Démocrates en matière de transports, Wera Hobhouse, a déclaré que le fait que le Premier ministre profite d’une conférence à Manchester pour annuler le trajet HS2 de Manchester « ferait passer Liz Truss pour un génie politique ». Elle a ajouté : « Nous avons un Premier ministre qui survole le pays en hélicoptère, puis veut supprimer les liaisons ferroviaires à grande vitesse pour le reste d’entre nous. »

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que la réduction du HS2 serait un « échec catastrophique ». Et Bev Craig, leader travailliste du conseil municipal de Manchester, a déclaré : « Mon téléphone se déchaîne avec des entreprises très anxieuses. » Elle a averti que les grands projets de régénération à Manchester pourraient désormais être menacés.

Plus tôt lundi, M. Hunt a donné le signal le plus clair à ce jour selon lequel il supprimerait le tronçon nord en attaquant certains des coûts « totalement inacceptables » du projet de train à grande vitesse.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré qu’« aucune décision finale » n’avait été prise sur la phase 2 du HS2, mais n’a pas nié qu’une annonce pourrait être faite lors de la conférence du parti de cette semaine.