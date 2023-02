Le tronçon de rivière où Nicola Bulley a disparu est “notoirement dangereux” et ses amis craignent qu’elle n’ait “glissé sur la rive”

Un tronçon de rivière où Nicola Bulley a disparu est “notoirement dangereux” alors que les craintes grandissent que la mère soit tombée à l’eau.

La promeneuse de chiens, 45 ans, a disparu après avoir déposé ses enfants à l’école de St Michael’s on Wyre, Lancashire, vendredi dernier.

La police craint que Nicola Bulley soit tombée dans la rivière Wyre Crédit : PA

La police du Lancashire a déclaré aujourd’hui que sa “principale hypothèse de travail” était que Nicola était “malheureusement tombée dans la rivière”.

Des recherches sont en cours sur la rivière Wyre, qui a été le théâtre d’autres tragédies.

Le corps de Reece Maybury, deux ans, s’est noyé dans l’eau à moins de six milles de l’endroit où Nicola a été vue pour la dernière fois.

La St Michael’s Angling Association a qualifié le plan d’eau de “très dangereux”.

Au plus profond – près de l’endroit où Nicola a disparu – la rivière atteint une profondeur de 15 pieds.

Un représentant de l’organisation a déclaré au Times : “La combinaison de la profondeur et du froid qu’il fait à cette période de l’année la rend très dangereuse.

“Je ne voudrais certainement pas tomber là-dedans et je suis un très bon nageur.”

Un local a également décrit les berges de la rivière comme “très glissantes”.

La police du Lancashire pense qu’il y a peut-être eu un “problème” avec le chien Willow qui a conduit Nicola au bord de l’eau.

Willow n’était pas en tête à ce moment-là et la police pense que la mère aurait pu placer son téléphone sur le banc pour s’occuper du chien lorsqu’elle est potentiellement tombée.

Le surintendant Sally Riley a déclaré que le chien “était sec” – suggérant que Willow n’était pas entrée dans l’eau – et a confirmé que Nicola savait nager.

Elle a ajouté: “Sur la base de tout le travail que nous avons effectué jusqu’à présent, nous sommes maintenant aussi confiants que possible que Nicola n’a pas quitté le champ où elle a été vue pour la dernière fois et notre hypothèse de travail est qu’elle est tombée dans la rivière pendant un certain temps. raison.

“Il n’y a aucune preuve qu’il y ait quoi que ce soit de suspect dans sa disparition ou l’implication d’un tiers dans sa disparition.

“Notre enquête reste ouverte et nous agirons bien sûr sur toute nouvelle information qui sera révélée.”

La police recherche maintenant un « certain nombre d’endroits » le long de la berge.

Cela inclut la zone d’où Nicola a disparu en remontant la mer dans un rayon de 15 km.

Nicola a été décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair

Elle a été vue pour la dernière fois portant une longue veste gilet noire avec une capuche, un jean noir et des bottes en caoutchouc vert olive avec ses cheveux en queue de cheval.

Nicola a un accent d’Essex et des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier, ou d’appeler le 999 pour des observations immédiates.

La police fouille l’eau d’où Nicola a disparu jusqu’à la mer Crédit : PA

La rivière atteint une profondeur de 15 pieds Crédit : PA