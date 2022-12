Le troisième volet du drame policier vedette d’Ajay Devgn commencera la production après Bholaa

Rohit Shetty et Ajay Devgn sont prêts à ramener l’emblématique Bajirao Singham à l’écran avec le troisième volet de la franchise policière, et le titre de Singham 3 est enfin révélé.

L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a révélé que la troisième partie de la franchise Singham s’intitule “Singham Again”. Oui, il a également révélé que la production de l’acteur tant attendu commencera après que Devgn se soit libéré de Bholaa. Sur ses réseaux sociaux, Taran a écrit : “#Xclusiv… AJAY DEVGN – ROHIT SHETTY REUNITE FOR ‘SINGHAM AGAIN’… BIGGG NEWS… L’une des combinaisons les plus réussies de tous les temps – #AjayDevgn et le réalisateur #RohitShetty – collaborent à nouveau… For #SinghamAgain [yes, that’s the title]… Commencera une fois que #Ajay sera libéré de #Bholaa.”

Voici le poste







Si vous vous demandez comment Taran a eu connaissance de ces informations, nous vous expliquerons. Taran a assisté à l’avant-première de la bande-annonce de Cirkus au bureau de Rohit Shetty. Il a même partagé ses deux cents sur la vedette de Ranveer Singh et a écrit : “J’ai regardé #CirkusTrailer… Je vais rester bref : #RohitShetty a relancé le business avec #Sooryavanshi fin 2021… Je suis confiant, #RohitShetty terminera 2022 avec un BIGGG BANG avec #Cirkus… Attendez-vous à un autre SMASH-HIT du #HitMachine : RoHIT Shetty… #CirkusTrailer sortira demain.”

Voici le poste







Le prochain réalisateur de Shetty, Cirkus, sortira le 23 décembre et mettra en vedette Ranveer Singh, Pooja Hegde, Varun Sharma, Johnny Lever et d’autres. La bande-annonce de Cirkus sera mise en ligne demain 2 décembre.

En parlant de Singham Again, le prochain acteur sera la suite directe de Singham (2011) et Singham Returns (2014). Un œuf de Pâques sur Singham 3 a été déposé dans le dernier blockbuster de Shetty, Sooryavanshi (2021). Très probablement, Ajay affrontera Jackie Shroff dans le prochain actioner. Kajal Aggarwal et Kareena Kapoor Khan ont joué dans les deux premières suites.

Singham est le premier film de l’univers policier de Rohit Shetty. Nous pouvons donc nous attendre à une apparition d’Akshay Kumar dans le rôle de Veer Sooryanvanshi et de Ranveer Singh dans le rôle de Bhalerao Simmba dans Singham Again.