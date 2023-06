Le troisième volet de la saga dramatique populaire de la BBC abandonné, révèlent les patrons de l’émission

Les plans de la BBC pour un troisième volet de la saga Life on Mars ont été abandonnés.

La série originale s’est avérée être un énorme succès pour la BBC lors de sa sortie en 2006, tout comme sa suite, Ashes to Ashes en 2008.

Les plans de la BBC pour un troisième volet de la saga Life on Mars ont été abandonnés[/caption] Bbc

Les créateurs de Life on Mars développaient un troisième spectacle de la saga, appelé Lazarus[/caption]

Les créateurs des deux émissions – Matthew Graham et Ashley Pharoah – avaient annoncé les détails d’un suivi en 2020.

Le projet – appelé Lazarus – aurait été lié à l’univers Life on Mars, les fans espérant voir les personnages des deux émissions précédentes se réunir.

Mais bien qu’il ait révélé qu’un scénario pour un épisode pilote avait été achevé l’année dernière, Matthew a révélé la triste nouvelle que le projet s’était arrêté dans une déclaration sur Twitter.

Il a écrit: «Quelques nouvelles tristes. Après plusieurs mois de planification, nous ne ferons plus Lazarus. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais les obstacles étaient financiers et non créatifs.

« Naturellement, tous ceux qui étaient impliqués sont malades comme une jungle pleine de perroquets. Pas moins moi-même et Ashley Pharoah.

Il a poursuivi: « C’était un concept craquant – pertinent pour notre époque. Il avait une toute nouvelle série de choses à dire sur la relation entre le public et la police.

« Et c’était sacrément drôle aussi. Mais comme on dit, c’est un bébé du showbiz. Pardonnez-nous si nous ne répondons pas aux questions sur la décision ou sur ce qui se passera ensuite pour Gene, Sam et le gang.

« Mais nous voulions informer ceux qui étaient intéressés afin que vous puissiez plutôt lever une pinte de tan n bitter au Guv. »

Ashley a ajouté: « Des nouvelles vraiment décevantes mais nous lui avons donné une bonne chance. Nous réfléchissons toujours à un moyen de partager le script avec vous ou de le publier sous une autre forme. Jusque-là… un pub ? »

La vie sur Mars a duré deux séries et a suivi l’officier de police de Manchester Sam Tyler – joué par John Simm – après avoir été mystérieusement transporté de l’année 2006 aux années 1970.

Pendant ce temps, Ashes to Ashes a suivi son supérieur à la force, Gene Hunt (Philip Glenister), dans les années 1980, et a couru pendant trois séries jusqu’en 2010.

Ashes to Ashes a suivi Life on Mars et les fans espéraient voir des personnages des deux émissions dans le troisième volet[/caption]