Le troisième vendredi à Ottawa revient à Madison Street – Shaw Local

Madison Street à Ottawa est prête à reprendre vie.

Le marché artisanal du troisième vendredi revient le vendredi 21 juillet dans le bloc 200 de West Madison Street pour son deuxième des trois événements prévus au cours de l’été.

L’événement de 18 h à 21 h mettra en vedette des artisans locaux, des vendeurs d’aliments, de la musique en direct et des activités familiales, entre autres. Le bloc sera fermé à toute circulation automobile, permettant aux visiteurs de marcher dans la rue.

L’événement comprendra également une visite de l’artiste contemporain britannique Stuart Semple, qui fera partie d’événements artistiques spontanés dans plus de 30 endroits à travers le monde ce mois-ci, y compris Ottawa.

Se déroulant à l’Open Space Gallery, 223 W. Madison St., les visiteurs pourront participer au moment artistique.

Après avoir lancé le projet au Festival de Glastonbury de cette année, Semple collabore avec des communautés mondiales, dont Mexico, Los Angeles, Sao Paulo et Montréal, pour publier une série de Happenings – « Joy Sandwich ».

« Joy Sandwich » Happenings se débattra une fois de plus avec des thèmes récurrents dans le travail de Semple – les idées d’isolement technologique, de communauté physique, de connexion et l’impact de l’art sur la santé mentale de la société. Ces œuvres spontanées éclateront et seront entièrement menées par les participants.

Le thème de Semple est celui de se rassembler, de s’unir et d’imaginer un avenir possible construit pour des communautés où l’art et la joie fusionnent pour former de nouveaux liens physiques. Tout le monde peut participer à l’événement à Open Space. En savoir plus sur www.StuartSemple.com/Happenings

Amanda Weygand Zehr est la propriétaire de l’Open Space Gallery et l’organisatrice du troisième vendredi d’Ottawa. Son objectif principal est de rendre l’art accessible à sa communauté et d’offrir des opportunités aux artistes locaux.

Semple est un artiste britannique multidisciplinaire qui a présenté plusieurs performances et happenings, dont sa célèbre œuvre HappyCloud, où des nuages ​​écologiques générés artificiellement sous la forme de smileys ont été lâchés dans le ciel.

De plus, plus de 30 vendeurs locaux sont alignés pour participer au marché du vendredi. Ils incluent Grateful Clay, Tricera Designs, Girl Dad Soap, Barns Cut Flower Farm, The Creative Jenn, Emily Maze, Midwest Candle Co., Joce Handmade, Goetz Creative, Photographie par Hailey Williams, Clara Brubaker Illustration, Toil & Thyme, Kristina Fisher , Christine Mateu, Simply Play, Peter Mayszak, Crafty Bee, Sweet Escape Cookies, Closet of Mali Rachel, AMW Perspective, Jeremiah Joe Coffee, Starved Rock Candle Melts, Quirky Squirrel, Broke Glass Chick, Jacqueline Joann, Howlin Moon Bakery, Maquillage avec Kaylin, Anna Gruenwald, In & Out Blowouts, Nonnas Woodshop, Ottawa Community Thrift, Alice Matthews et Food From Saffron.