Le troisième vaccin contre le Covid est une priorité élevée

Les responsables fédéraux de la santé travaillent « le plus rapidement possible » pour autoriser un troisième vaccin contre le Covid-19 pour les Américains dont le système immunitaire est affaibli, a déclaré jeudi le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci.

Il est clair maintenant que les populations immunodéprimées – qui incluent les patients vivant avec le cancer, le VIH ou ceux qui ont subi des greffes d’organes – ne produisent en général pas de réponse immunitaire adéquate après avoir reçu deux doses d’un vaccin Covid, a déclaré Fauci.

« Les personnes immunodéprimées sont vulnérables », a déclaré Fauci lors d’un briefing à la Maison Blanche sur Covid. « Il est extrêmement important pour nous d’agir pour que ces individus reçoivent leurs boosters, et nous y travaillons actuellement et nous ferons en sorte que cela soit mis en œuvre le plus rapidement possible. … C’est une très haute priorité. »

Les populations immunodéprimées ne représentent qu’environ 2,7 % de la population adulte américaine. Pourtant, ils représentent environ 44% des cas de découverte de Covid hospitalisés – une infection chez un individu entièrement vacciné, selon les données rendues publiques par un groupe consultatif des Centers for Disease Control and Prevention à la fin du mois dernier.

Des études suggèrent qu’une troisième injection de vaccin pourrait aider les patients dont le système immunitaire ne répond pas aussi bien à une première ou une deuxième dose.

Quatre petites études citées par le CDC le mois dernier ont montré que 16% à 80% des personnes dont le système immunitaire est affaibli n’avaient pas d’anticorps détectables pour combattre Covid après deux injections. Parmi les patients immunodéprimés qui n’avaient pas de réponse en anticorps détectable, 33 à 50 % ont développé une réponse en anticorps après avoir reçu une dose supplémentaire, selon le CDC.

« Il est clair maintenant à partir des données d’observation qui ont été faites qu’ils ne font pas, en général, une réponse adéquate qui, selon nous, serait adéquatement protégée », a déclaré Fauci jeudi.

D’autres pays, comme la France, distribuent déjà des troisièmes injections aux personnes atteintes de cancer ou d’autres déficiences immunitaires. Israël a annoncé le mois dernier qu’il offrirait des injections de rappel aux personnes de plus de 60 ans, car l’efficacité de l’injection semble diminuer chez ces personnes.

Certains médecins ont fait pression pour que les États-Unis autorisent les populations immunodéprimées à recevoir une dose supplémentaire, et de nombreux Américains immunodéprimés trouvent déjà par eux-mêmes des doses supplémentaires de vaccins, selon des experts médicaux.

Le Dr Scott Gottlieb, qui a dirigé la Food and Drug Administration de 2017 à 2019 pendant la présidence de Donald Trump, a déclaré lundi à CNBC qu’il pensait que des rappels seraient administrés aux personnes âgées et immunodéprimées d’ici septembre ou octobre.