Le troisième trimestre s’étire le plus grand et si dans un match (et une saison) plein d’entre eux pour NIU – Shaw Local

La défaite 31-23 de NIU au n ° 8 du Kentucky samedi était remplie de hypothèses, notamment “et si la liste de NIU n’était pas déchirée par des blessures?”

Et dans un autre match à un score, une séquence de troisième quart-temps était la plus grande hypothèse de toutes.

Le Kentucky (4-0) a commencé la seconde moitié d’un match nul avec le ballon. Face à une seconde et 10, le quart-arrière Will Levis était sous pression et a déchargé le ballon directement sur la sécurité du NIU, CJ Brown.

Brown – avec une paire d’interceptions déjà cette année – a laissé tomber le choix sûr.

Lors du jeu suivant, Levis a trouvé Barion Brown pour une passe de touché de 70 verges. Et une avance Wildcat 21-14.

« Vous devez faire jouer ce jeu. Attrapez ceux qu’ils vous lancent », a déclaré l’entraîneur Thomas Hammock après le match. «Vous faites ce jeu, notre attaque va sur le terrain. Le jeu suivant, ils marquent un touché sur une mauvaise communication – nous aurions dû faire le blitz dans l’autre sens. Cela change le jeu. Vous récupérez le ballon, on en sort avec un field goal au pire, ça change la donne. C’est un swing de 10 points. Pour gagner ce genre de matchs, vous devez faire ces types de jeu. »

Mais NIU a bien répondu, du moins semblait-il. Billy Dozier a renvoyé le coup d’envoi de 42 verges, plaçant les Huskies au milieu du terrain.

Les Huskies n’ont réussi que 4 verges lors du prochain entraînement et sont allés trois fois. Alors que la défense Huskie a conservé la possession suivante, un autre trois et retrait a conduit à un panier du Kentucky à la fin du troisième et à une avance de deux points.

Les Huskies se dirigeront donc vers le MAC la semaine prochaine avec une fiche de 1-3. Mais le plus pénible est le nombre de blessures qui continuent d’augmenter.

Le plus grand et si de tous samedi était “et si Rocky Lomaradi était en bonne santé?” Ethan Hampton était bien en relève, mais ce n’était tout simplement pas la même attaque, surtout après que le premier entraînement du match ait permis aux Huskies de marquer un touché rapide.

Les Huskies ont également commencé le match sans deux demis de coin qui ont commencé chaque match cette année, Jordan Gandy et Eric Rogers. Ce n’est probablement pas une coïncidence. Levis a complété 18 de ses 26 passes pour 303 verges et quatre touchés.

Puis sont venues les blessures en jeu de Marques Cox, l’un des meilleurs joueurs de ligne offensifs du MAC, et du receveur Shemar Thornton, qui a lancé (!) Pour le deuxième touché du match de NIU.

Hammock après le match a déclaré que cette équipe pourrait être 3-1, mais se situe plutôt à 1-3 alors qu’elle se prépare à affronter Ball State au début du jeu MAC la semaine prochaine. Il a répété un sentiment similaire à ce qu’il avait dit après avoir remporté le championnat MAC l’année dernière après une campagne 0-6 en 2020 – peu importe ce que quiconque en dehors des vestiaires pense de l’équipe tant que l’équipe y croit.

“Ces gars devraient croire qu’ils sont une équipe de football parce qu’ils le sont”, a déclaré Hammock. “Cela n’a rien à voir avec votre dossier. Je dois leur faire comprendre que quiconque en dehors de notre programme n’est pas pertinent du point de vue, ils vont faire des montagnes russes. Nous devons rester ancrés et croire les uns dans les autres, nous pouvons faire le travail un homme à la fois.

Espérons que cela signifie une meilleure santé au fil de la saison. À tout le moins, cela éliminera beaucoup de ce qui se passerait du jeu MAC.