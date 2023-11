Le troisième trimestre d’AMC Entertainment dépasse les estimations, le PDG veut la fin de la grève – date limite

Warner Bros/Universel

AMC Entertainment a réalisé des bénéfices au dernier trimestre et a vu ses revenus bondir de 45 %, dépassant les prévisions de Wall Street. Le PDG Adam Aron a trouvé les chiffres « assez satisfaisants ». Mais, a-t-il ajouté, les impacts à court terme des grèves des scénaristes et des acteurs entraîneront des défis supplémentaires et inutiles pour AMC en 2024. Sans prendre parti quant à savoir qui est à blâmer et comment les problèmes de main-d’œuvre devraient être résolus, nous encourageons fortement tous les les parties concernées doivent venir à la table des négociations avec l’intention de parvenir immédiatement à un accord.

Les exploitants sont extrêmement inquiets alors que les films majeurs et mineurs continuent de décaler les dates de sortie, réticents à ouvrir sans acteurs pour les promouvoir.

AMC a réalisé de solides progrès au dernier trimestre, atteignant un bénéfice de 12,3 millions de dollars au trimestre de septembre, contre une perte de 227 millions de dollars l’année précédente. Les ventes ont grimpé à 1,4 milliard de dollars. Barbie et Oppenheimer sortis fin juillet se sont démarqués. Les résultats n’incluaient pas Taylor Swift : la tournée des époques, qui n’a ouvert qu’après la fin du troisième trimestre. Il a rapporté environ 232 millions de dollars dans le monde depuis son ouverture le 13 octobre. Renaissance : un film de Beyoncé fera ses débuts le 1er décembre. AMC distribue les deux, lançant ainsi un nouveau secteur d’activité lucratif.

Aron a noté que les bons résultats d’AMC « sont arrivés à un moment où notre fréquentation au box-office national au cours du trimestre était encore de 16 % inférieure aux niveaux comparables de 2019. Ce succès est dû au fait que notre contribution par client a augmenté de 30 % par rapport à 2019. Notre rentabilité globale s’est améliorée en partie grâce à toutes les mesures que nous avons prises au cours des trois dernières années et demie, y compris des initiatives innovantes de marketing et de tarification qui ont considérablement augmenté par client. dépenser, en particulier dans notre activité d’alimentation et de boissons à forte marge, la réduction de notre parc de cinémas en fermant des cinémas marginaux et en ouvrant de nouveaux cinémas à succès, ainsi qu’en continuant à nous concentrer sur la gestion des dépenses dans un environnement inflationniste difficile.

Le bénéfice dilué par action s’est amélioré de 0,08 $, contre un résultat négatif de 2,20 $ l’année précédente. L’EBITDA ajusté est passé de 12,9 millions de dollars négatifs à 194 millions de dollars.

Les liquidités nettes provenant des activités d’exploitation se sont améliorées de 289,5 millions de dollars pour atteindre 65,9 millions de dollars, les liquidités générées s’élevant à 108,7 millions de dollars, soit une amélioration de 287,9 millions de dollars par rapport à l’année dernière. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 septembre s’élevaient à 729,7 millions de dollars.

À propos des grèves, il a également déclaré : « Sans prendre parti quant à savoir qui est à blâmer et comment les problèmes de main-d’œuvre devraient être résolus, nous encourageons fortement toutes les parties impliquées à venir à la table de négociation avec l’intention de parvenir à un accord immédiatement. Il y a eu et il y aura de nombreux dommages collatéraux dus à ces longs arrêts de travail. Pour le bénéfice de toutes les personnes impliquées dans l’écosystème cinématographique, cette discorde qui dure depuis des mois doit prendre fin maintenant. Qu’il s’agisse d’un dirigeant de studio ou d’un membre d’un syndicat dans la communauté créative, il est extrêmement important que tout le monde à Hollywood se remette à la tâche de créer un divertissement de classe mondiale qui soit admiré et grandement apprécié dans le monde entier.

Plus…