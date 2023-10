Le troisième tour du championnat Alfred Dunhill Links reporté suite à la tempête en Écosse | Actualités golfiques

Le Old Course de St Andrews était gorgé d’eau samedi suite à de fortes pluies

La troisième journée de jeu du Alfred Dunhill Links Championship a été abandonnée suite à de fortes pluies en Écosse.

Le Met Office a émis un avertissement météo orange pour une grande partie du centre de l’Écosse, tandis qu’un avertissement météo jaune couvre la majeure partie du pays.

En conséquence, il n’y aura pas de jeu samedi lors de l’événement DP World Tour à St Andrews, Carnoustie et Kingsbarns en raison des conditions défavorables, avec le héros de la Ryder Cup Matt Fitzpatrick avec un coup d’avance en tête du classement après deux tours.

Une déclaration sur la page X officielle du DP World Tour disait : « Le match de samedi a été abandonné. Le troisième tour débutera à 9h00, heure locale, dimanche matin. »

La deuxième journée avait vu Fitzpatrick tirer un score de huit sous 64 pour terminer avec une avance d’un coup.

Fitzpatrick, qui a connu le tour le plus bas de vendredi, est à 13 sous la normale et juste devant l’Écossais Grant Forrest (67) et l’Espagnol Nacho Elvira (66) après une journée où des vents violents ont affecté le score. Forrest et Elvira ont tous deux joué à St Andrews.

L’Anglais est l’un des trois joueurs – avec Tommy Fleetwood et Robert MacIntyre – présents sur le terrain à avoir participé à la Ryder Cup la semaine dernière, où l’équipe européenne a battu les États-Unis pour reconquérir le trophée.

Fitzpatrick a déclaré qu’il souhaitait passer une semaine « agréable et détendue » après ses efforts en Italie et il a été vu en train de rire et de plaisanter pendant sa ronde avec sa mère, qui joue aux côtés de l’ancien champion de l’US Open dans l’épreuve par équipe pro-am.

