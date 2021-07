Le troisième tir de Covid peut être un moyen de contourner le masquage, déclare le Dr Peter Hotez

Le Dr Peter Hotez a déclaré à CNBC que bien que les nouvelles directives de masquage Covid des Centers for Disease Control and Prevention soient « absolument » nécessaires pour lutter contre la variante delta et les cas en hausse, il pourrait y avoir une alternative au port de masques à l’intérieur à nouveau.

« Il existe potentiellement un moyen de le contourner, et il s’agira peut-être de cette troisième vaccination », a déclaré Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development du Texas Children’s Hospital.

Les vaccins s’avèrent actuellement résistants contre les maladies symptomatiques et contre les maladies graves, les admissions aux soins intensifs et les hospitalisations. Hotez, cependant, a noté que les vaccins « ne résistent pas aussi bien » lorsqu’il s’agit d’arrêter la transmission asymptomatique, car la variante delta est très contagieuse.

Nouvelle Les données montre que les personnes infectées par la souche delta peuvent transporter jusqu’à 1 000 fois plus de virus dans leurs voies nasales que celles infectées par la souche d’origine.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré mardi que des études récentes montrent que les personnes vaccinées qui sont infectées par Les Covid ont autant de charge virale que les non vaccinés, ce qui leur permet de transmettre le virus à d’autres.

Hotez a expliqué à « The News with Shepard Smith » que le rappel pourrait augmenter les anticorps neutralisants du virus chez les personnes qui ont été vaccinées, et c’est important car cela pourrait aider à arrêter la transmission asymptomatique.